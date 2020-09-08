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08 Eyl 2020 - 16:21- Spor G: 08 Eyl 2020 - 16:33

Halkbank - Afyon Belediye Yüntaş

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2020-2021 sezonunun ilk maçı, Halkbank ile Afyon Belediye Yüntaş arasında TVF Başkent Spor Salonunda yapıldı. Halkbank oyuncusu Samet Faik Güneş (10) bir pozisyonda hücumda yer aldı.
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2020-2021 sezonunun ilk maçı, Halkbank ile Afyon Belediye Yüntaş arasında TVF Başkent Spor Salonunda yapıldı. Halkbank oyuncusu Samet Faik Güneş (10) bir pozisyonda hücumda yer aldı.

08 Eyl 2020 - 16:21 AA Ankara- Spor

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