Firar edip eşini öldürmüştü! Cani koca tutuklandı

Diyarbakır'da eşini öldürdüğü iddiasıyla aranan koca İzmir'de gözaltına alınarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'nde 28 Ağustos'ta eşi Remziye Y'yi öldürdüğü iddiasıyla aranan V.Y'nin yakalanması için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip oluşturuldu.

Yapılan kapsamlı çalışma sonucu İzmir'de saklandığı belirlenen zanlı, Konak ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Diyarbakır'a getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.