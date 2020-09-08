Firar edip eşini öldürmüştü! Cani koca tutuklandı

Diyarbakır'da eşini öldürdüğü iddiasıyla aranan koca İzmir'de gözaltına alınarak tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'nde 28 Ağustos'ta eşi Remziye Y'yi öldürdüğü iddiasıyla aranan V.Y'nin yakalanması için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip oluşturuldu.
Yapılan kapsamlı çalışma sonucu İzmir'de saklandığı belirlenen zanlı, Konak ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Diyarbakır'a getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.