Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan'dan MKE Ankaragücü'ne ziyaret

AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, MKE Ankaragücü Kulübü'ne ziyaret gerçekleştirerek, Başkan Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulübün son durumu hakkında bilgi alan Arslan, her zaman MKE Ankaragücü'nün yanında olduklarını ve kulübe her platformda gereken desteklerinin artarak devam edeceğini belirtti.

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'in sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, konuğuna kulüp hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra verdikleri desteklerden ve nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiği aktarıldı.

Ziyaretin sonunda Başkan Fatih Mert, Ali İhsan Arslan'a üstünde isminin yazılı olduğu MKE Ankaragücü forması hediye etti.