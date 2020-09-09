Samsun Bağımsız Milletvekili Usta, İYİ Parti'ye katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta'nın partisine katılması dolayısıyla "Sizi zorlu bir yolculuğa davet ettim, kabul ettiniz, cesur bir insansınız. Bu yolculukta ailecek karar aldınız iyi insanlarsınız, cesur insanlarsınız. Tekrar teşekkür ediyorum güç kattınız." dedi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta için İYİ Parti'ye katılımı için tören düzenlendi. Törene İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel başkan yardımcıları ve İYİ Parti milletvekilleri katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, törende yaptığı konuşmada, davetini kabul ederek, partisine katılan Erhan Usta'ya başta eşi olmak üzere teşekkürlerini ifade etti ve duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Akşener, "Bugün çok güzel bir gün. Bugün büyüdüğümüz, çoğaldığımız ve bunun resminin, mutluluğun, büyümenin resminin çizildiği bir gün. Biz bugün bizzat benim davet ettiğim ve o daveti kırmayarak aramıza katılan ama en çok eşi Nihal’e teşekkür ettiğim Sayın Erhan Usta'nın aramıza katılmasının tescillendiği bir gün. Davetimi kabul etti ve aramıza 'iyi'ler ailesine, cesurlar hareketine katıldı kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erhan Usta'yı herkesin çok iyi tanıdığını belirten Akşener, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben ilk defa 2015 seçimlerine giderken Sayın Bahçeli'nin ekonomi programının lansmanını yaptığı gün tanımıştım. Yanyana oturtmuşlardı bizi çok şaşırmıştım, Meclis Başkanvekilliği sıfatıma rağmen ön sıranın en sonuna oturturlardı beni. Bir genç arkadaşımız kalktı dedi ki, başkanım siz böyle geçin ben öyle geçeyim. O zaman zarif ve nazik bir insan gördüm karşımda. Elinde kağıtlar var gerçekten çok güzel projelerin olduğu bir program okunuyor, bir konuşma başlatmak için kendisine sordum, çok güzel kimler hazırladı acaba? Dedi ki, benim de içinde bulunduğum bir ekip hazırladı. Bu ekip, meğer başında Sayın Erhan Usta'nın bulunduğu bir ekonomik kadroymuş. Uzun yıllardır Türk milliyetçiliğine ekonomik manada destek veren, hizmet veren bir arkadaşımız olduğunu öğrendim.

Kendisi ihraç edildiği zaman bir süre geçsin istedi. Bir yemeğe davet ettim konuştuk, davet ettim partimize. Kendisini dedi ki, 'Başkanım bugün olmaz ben bunu kendime izah edemem, bir karar vereceğim ya tamamen evime döneceğim bırakacağım bu işleri ya da eğer bir devam kararı alırsam onun için iç dünyamda zamana ihtiyacım var, ondan sonra oturup konuşuruz'. Ben de onları yaşadığım için kolay bir karar değildir. Bir gün telefon açtım, Sayın Başkan görüşebilir miyiz? O da tabii başkanım dedi, görüştük. Ben ona teklifte bulundum bu aileye katılır mısınız? diye. Bir hafta sonra evlerine gittim Nihal'le tanıştık ondan sonra da bir arada yol yürümeye, birlikte olmaya karar verdik."

Akşener, bu tür adımların çok kolay olmadığına değinerek, "Kendinizi bir şekilde ait hissedersiniz sonra tekmelendiğinizi hissedersiniz, haksızlığa uğradığınızı hissedersiniz, daha ötesi ağzınızdan tek kelime çıkmamasına rağmen istiskal edilmeye müsait hale getirilirsiniz, hakarete uğrarsınız ve bütün bunların neticesinde şöyle bir git gel yaşarsınız; değecek mi bu işi yapmak, değiyor mu bu işi yapmak. Bu sorgulamayı burada bulunan pek çok kişi bire bir yaşadı. Bunu ihraç edilenler hepimiz yaşadık." diye konuştu.

- "İyi ki bu yolculuğa dahil olmuşum diyeceksiniz"

"Sayın Erhan Usta kardeşim değdiğine inanıyorum, kişi olarak değdiğine inanıyorum ve bir süre sonra diyeceksiniz ki, abla değiyormuş." ifadelerini kullanan Akşener, şunları kaydetti:

"Çok zor bir yolculuk bu, dün zordu, bugün de zor, yarın da zor olacak. Çünkü bir şeyi değiştiriyorsunuz bu ülkede çok şeyi değiştiriyorsunuz aslında. O çok şeyi değiştirmek gerekten inanılmaz zorlu ve yorucu bir yolculuk. Ama gece yattığınız zaman diyorsunuz ki, iyi ki bu yolculuğa çıkmışım, iyi ki İYİ Parti kurulmuş, iyi ki iyiler ve cesurlar hareketi bu yolculuğu başlatmış. İYİ Parti kurulmamış olsaydı Türkiye hangi şartlarda olacaktı. Bugün tartışılan hiçbir konunun tartışılmadığı, 'Ali kıran baş kesen' bir dilin, bir modelin, bir tavrın yaşandığı bir Türkiye olacaktı. Bugün eğer işsizlik konuşulabiliyorsa, esnafın derdi konuşulabiliyorsa, bugün KPSS'ye giren ve orada haksızlığa uğrayan çocukların derdi konuşulabiliyorsa, bugün üniversite mezunlarının yüzde 80'inden fazlasının yurtdışına biran evvel kendilerini atma hayali konuşulabiliyorsa bunun sebebi sizsiniz, biziz.

Dolayısıyla sizi zorlu bir yolculuğa davet ettim kabul ettiniz, cesur bir insansınız. Bu yolculukta ailecek karar aldınız iyi insanlarsınız, cesur insanlarsınız. Tekrar teşekkür ediyorum güç kattınız, çok çalışacaksınız çünkü sizin uzun yıllara dayanan bir devlet ayağınız var, ekonomik bilgi anlamında bir de işin pratik ayağı var Türkiye'nin sorunlarına ve onların çözüm önerilerine vakıf bir insansınız. Her adımdan sonra akşam kafanızı yastığa koyduğunuzda iyi ki bu yolculuğa dahil olmuşum diyeceksiniz."

- "Millet için faydalı politikalar üretebileceğini düşünüyorum"

Erhan Usta ise Akşener'e teşekkür ettikten sonra İYİ partiye katılma sebeplerine ilişkin, şunları söyledi:



"Kendisi duygularımı benden daha güzel ifade etti. Kendisinin daveti üzerine bu cesurlar hareketine, iyiler hareketine katılıyorum, kendisine daveti için çok teşekkür ediyorum. Böyle bir tercihte niye bulunduğum konusunda şunu ifade etmek isterim, ilkelerimden ve ülkülerimden taviz vermeden siyaset yapacağım bir kurum olarak gördüm İYİ Parti'yi. Biz aynı camianın insanlarıyız kendimizi en iyi şekilde ifade edebileceğimiz bir siyasi kurum olarak gördük. Ayrıca hür, şeffaf, hesap verilebilir bir siyasetin ancak memleket için millet için faydalı politikalar üretebileceğini düşünüyorum.

Sayın Genel Başkanın liderliğinde İYİ Parti'de insanların düşüncelerini hür bir şekilde ifade edebildiğini biliyoruz, buna inanıyorum ve dolayısıyla böyle bir siyasi kurumda ülke için güzel hizmetler yapılabileceğini düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti şu anda çok iyi yönetilmiyor. Bir değişim gerekiyor, bu değişimin lokomotifi olacak bir siyasi parti olduğuna inanıyorum İYİ Parti'nin. İYİ Parti'nin siyaset anlayışının benim yapıma, şahsiyetime uygun bir siyaset anlayışı olduğunu düşünüyorum."