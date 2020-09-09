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09 Eyl 2020 - 14:03- Asayiş G: 09 Eyl 2020 - 14:04

Çanakkale'nin iki ilçesinde orman yangını

Gelibolu ve Biga'da ormanlık alanda çıkan yangınların kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlatıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Çanakkale'nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

Gelibolu'ya bağlı Kavakköy beldesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bunun üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Biga'nın Kalafat köyü yakınında ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için de çalışma yürütülüyor.
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09 Eyl 2020 - 14:03 AA Çanakkale- Asayiş

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