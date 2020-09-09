Haberler Ankara Haberler Ankara
09 Eyl 2020 - 14:07- Asayiş G: 09 Eyl 2020 - 14:08

Kovid-19 dezenfektesi bahanesiyle girdikleri evi soydular!

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dezenfekte çalışması bahanesiyle girdikleri bir evden hırsızlık yapan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını nedeniyle dezenfekte çalışması bahanesiyle girdikleri bir evden hırsızlık yapan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kaman'ın Yelek köyünde ikamet eden C.S, İl Sağlık Müdürlüğünden dezenfekte çalışması için eve geldiklerini söyleyen 2'si kadın 3 kişinin masanın üzerine bıraktığı cüzdan ve cep telefonunu çaldığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

Hırsızlıkla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren M.K, C.D. ve D.D'yi Başköy'de yakaladı.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, cüzdan, cep telefonu ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Zanlıların olayı birlikte gerçekleştirdiklerini söylediği A.A. ve A.A da Kırşehir otogarında otobüsle kaçmaya çalışırken yakalandı.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden A.A, A.A. ve M.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, C.D. ve D.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
İdlib'den Acı Haber! Tuğgeneral Erdoğan hayatını kaybetti mask
İdlib'den Acı Haber! Tuğgeneral Erdoğan hayatını kaybetti
Cinayetin detayları kan dondurdu! 7 yıl sonra ortaya çıktı! Hamile kadını öldürüp... mask
Cinayetin detayları kan dondurdu! 7 yıl sonra ortaya çıktı! Hamile kadını öldürüp...
Türkiye'yi kana bulamak için gelen 2 Suriye uyruklu terörist yakalandı mask
Türkiye'yi kana bulamak için gelen 2 Suriye uyruklu terörist yakalandı
PKK, sözde üst düzey yöneticinin etkisiz hale getirildiğini örgütten gizlemiş mask
PKK, sözde üst düzey yöneticinin etkisiz hale getirildiğini örgütten gizlemiş
Firar edip eşini öldürmüştü! Cani koca tutuklandı mask
Firar edip eşini öldürmüştü! Cani koca tutuklandı
İş yeri ve otomobillerden yapılan hırsızlık kameraya yansıdı mask
İş yeri ve otomobillerden yapılan hırsızlık kameraya yansıdı
Adnan Oktar'ın kaçış görüntüleri ortaya çıktı - Video Haber mask
Adnan Oktar'ın kaçış görüntüleri ortaya çıktı - Video Haber
MSB: "Eylem hazırlığında olan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" mask
MSB: "Eylem hazırlığında olan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"
Muğla'da aranan FETÖ şüphelisi astsubay Samsun'da yakalanmıştı! Serbest bırakıldı mask
Muğla'da aranan FETÖ şüphelisi astsubay Samsun'da yakalanmıştı! Serbest bırakıldı
Son Dakika! Ercan Bayat yakalandı! mask
Son Dakika! Ercan Bayat yakalandı!

09 Eyl 2020 - 14:07 AA - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Firar edip eşini öldürmüştü! Cani koca tutuklandı mask
Firar edip eşini öldürmüştü! Cani koca tutuklandı
Muğla'da aranan FETÖ şüphelisi astsubay Samsun'da yakalanmıştı! Serbest bırakıldı mask
Muğla'da aranan FETÖ şüphelisi astsubay Samsun'da yakalanmıştı! Serbest bırakıldı
Ankara'da "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" operasyonu: 37 gözaltı mask
Ankara'da "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" operasyonu: 37 gözaltı
Son Dakika! Malatya'da deprem! Validen ilk açıklama geldi mask
Son Dakika! Malatya'da deprem! Validen ilk açıklama geldi
Kırklareli'nde feci kaza!1'i bebek, 5 yaralı mask
Kırklareli'nde feci kaza!1'i bebek, 5 yaralı
Ankara'da çobanlık yapan 13 yaşındaki çocuk ölü bulundu mask
Ankara'da çobanlık yapan 13 yaşındaki çocuk ölü bulundu
Anket 'Yakın gelecekte Yunanistan ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Son Koronavirüs Uyarısı Yapıldı! Rekor Kırıldı, ikiye katladı! Kritik Eşik Başladı mask
Ankara'da Son Koronavirüs Uyarısı Yapıldı! Rekor Kırıldı, ikiye katladı! Kritik Eşik Başladı
Valilik duyurdu! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! mask
Valilik duyurdu! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi!
Ankara'da ve 81 Şehirde Toplu Taşıma Yasağı! Artık Bu Şekilde Gidilemeyecek... Gidenlere de; Götürenlere de Ceza Yağmuru mask
Ankara'da ve 81 Şehirde Toplu Taşıma Yasağı! Artık Bu Şekilde Gidilemeyecek... Gidenlere de; Götürenlere de Ceza Yağmuru
Ankara Koronavirüs Hastanesi yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk Oranı %100'e Ulaştı... mask
Ankara Koronavirüs Hastanesi yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk Oranı %100'e Ulaştı...
Son Dakika! Bakan Koca'dan korkutan açıklama! Koronavirüse yakalanan yüz kişiden... mask
Son Dakika! Bakan Koca'dan korkutan açıklama! Koronavirüse yakalanan yüz kişiden...
İdlib'den Acı Haber! Tuğgeneral Erdoğan hayatını kaybetti mask
İdlib'den Acı Haber! Tuğgeneral Erdoğan hayatını kaybetti

GALERİ

Kuaförüm Sensin 9 Eylül Günün Birincisi Kim? Puan Durumu Nedir? Kuaförüm Sensin 322. Bölüm Fragmanı mask
Kuaförüm Sensin 9 Eylül Günün Birincisi Kim? Puan Durumu Nedir? Kuaförüm Sensin 322. Bölüm Fragmanı
MasterChef Furkan kimdir? Furkan Yalçın Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Instagram hesabı mask
MasterChef Furkan kimdir? Furkan Yalçın Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Instagram hesabı
Müge Anlı'da Duygusal Anlar! Aleyna Çakır’ın Arkadaşından Şok Açıklamalar! mask
Müge Anlı'da Duygusal Anlar! Aleyna Çakır’ın Arkadaşından Şok Açıklamalar!
Yasak Elma Dizisi Erim Değişti Mi? İlber Uygar Kaboğlu Diziden Neden Ayrıldı? mask
Yasak Elma Dizisi Erim Değişti Mi? İlber Uygar Kaboğlu Diziden Neden Ayrıldı?
Ankara'da Maske Takmama Cezası Ne Kadar, Ceza Nereye Ödenir? mask
Ankara'da Maske Takmama Cezası Ne Kadar, Ceza Nereye Ödenir?
Doya Doya Moda 9 Eylül Birincisi Kim Oldu? Doya Doya Moda 43 bölüm Puan Durumu mask
Doya Doya Moda 9 Eylül Birincisi Kim Oldu? Doya Doya Moda 43 bölüm Puan Durumu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL