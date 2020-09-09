Kovid-19 dezenfektesi bahanesiyle girdikleri evi soydular!

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını nedeniyle dezenfekte çalışması bahanesiyle girdikleri bir evden hırsızlık yapan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kaman'ın Yelek köyünde ikamet eden C.S, İl Sağlık Müdürlüğünden dezenfekte çalışması için eve geldiklerini söyleyen 2'si kadın 3 kişinin masanın üzerine bıraktığı cüzdan ve cep telefonunu çaldığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

Hırsızlıkla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren M.K, C.D. ve D.D'yi Başköy'de yakaladı.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, cüzdan, cep telefonu ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Zanlıların olayı birlikte gerçekleştirdiklerini söylediği A.A. ve A.A da Kırşehir otogarında otobüsle kaçmaya çalışırken yakalandı.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden A.A, A.A. ve M.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, C.D. ve D.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.