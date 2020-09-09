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09 Eyl 2020 - 14:08- Ekonomi G: 09 Eyl 2020 - 14:09

Covid-19 Ürünleri İhracatında Rekor Artış

Pandemi dolayısıyla önemi artan ve adeta talep patlaması yaşayan hijyen ürünlerinde özellikle dezenfektan, kolonya ve sabun ihracatında 2020 yılı sekiz aylık dönemde ihracat rekoru kırıldı.

Elif Duman
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Pandemi dolayısıyla önemi artan ve adeta talep patlaması yaşayan hijyen ürünlerinde özellikle dezenfektan, kolonya ve sabun ihracatında 2020 yılı sekiz aylık dönemde ihracat rekoru kırıldı. İKMİB’in verilerine göre, bu yıl Ocak-Ağustos döneminde dezenfektan ihracatı yüzde 815,75, kolonya ihracatı yüzde 228,99, sabun ihracatı ise yüzde 43,65 arttı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “ Covid-19 ürünleri diye de adlandırabileceğimiz dezenfektan, kolonya ve sabun ihracatta rekorlar kırmaya devam ediyor. Hijyen ürünleri, medikal ürünler, ilaçlar, tıbbi cihazlar gibi pandemide öne çıkan birçok ürünü içinde barındıran kimya sektörümüzün stratejik önemi her geçen gün daha çok anlaşılıyor. Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olarak ülkemizin büyümesine önemli bir katkı sağlıyoruz. Ülkemizin ihracatından aldığımız pay her geçen yıl artmaya devam ediyor. Pandemi dolayısıyla da en çok ihtiyaç duyulan hijyen ürünlerinde firmalarımız tam kapasite çalışarak, durmadan üretmeye ve ihracat yapmaya devam etti.

Bu süreçte ilk sekiz aylık rakamlara baktığımızda 2019 Ocak-Ağustos döneminde 24,2 milyon dolar olan dezenfektan ihracat rakamı bu yılın aynı döneminde 222,4 milyon dolara çıktı ve geçen yıla göre yüzde 815,75 büyüdü. Bu yıl Ağustos ayında dezenfektan ihracatı ise geçen yıl Ağustos ayına göre yüzde 365,78 artarak 3 milyon dolardan 14 milyon dolara ulaştı. Kolonya ihracatımız ise bu yıl Ağustos ayında yüzde 298,73 artarak 1,93 milyon dolara ulaşırken, ilk sekiz aylık dönemde yüzde 228,99 artarak 17,7 milyon dolara yükseldi. Bununla birlikte sabun ihracatımız da bu yıl Ağustos ayında geçen yıla kıyasla yüzde 64,80 büyüdü ve 45,5 milyon dolara ulaştı. İlk sekiz aylık sabun ihracatımız ise yüzde 43,65 artarak 322 milyon dolara yükseldi.

Dezenfektanların ihracatında bu yıl Ağustos ayında en fazla ihracatı ABD’ye yaparken, onu İngiltere ve Fransa takip etti. Ocak-Ağustos döneminde en çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise 34,4 milyon dolar ile İngiltere ilk sırada yer alırken, 23,5 milyon dolar ile ABD ikinci ve 20,9 milyon dolar ile Almanya üçüncü sırada yer aldı.

Kolonya ihracatında bu yıl Ağustos ayında en çok Irak’a ihracat yaparken, onu Almanya ve Türkmenistan takip etti. Ocak-Ağustos döneminde ise kolonyayı en çok Almanya (4,8 milyon dolar), Hollanda (2,2 milyon dolar) ve Suudi Arabistan’a (1,1 milyon dolar) ihraç ettik.

Sabun ihracatında da yine bu yıl Ocak-Ağustos döneminde ilk üçte yer alan ülkeler İngiltere (35,7 milyon dolar), Irak (32,6 milyon dolar) ve ABD (28,1 milyon dolar) oldu. Ağustos ayında ise ABD, Irak ve İngiltere en fazla ihracat yaptığımız ülkeler oldu” dedi.

09 Eyl 2020 - 14:08 - Ekonomi

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