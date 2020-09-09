Haberler Ankara Haberler Ankara
09 Eyl 2020 - 16:58- Asayiş G: 09 Eyl 2020 - 16:59

Eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı yakandı!

Denizli'de, içerisinde eski nişanlısının bulunduğu otomobile silahla ateş eden zanlı ile ona yardım eden 2 kişi gözaltına alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Denizli'de, içerisinde eski nişanlısının bulunduğu otomobile silahla ateş eden zanlı ile ona yardım eden 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarma Suç Araştırma Timi ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 Ağustos'ta içerisinde Ş.K. (23) adlı kadının bulunduğu otomobile ateş edilmesine ilişkin başlatılan soruşturmayı tamamladı.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olay sonrası bölgedeki güvenlik kameralarını izleyen jandarma, şüphelilerin E.K. (38), R.S. (45) ve D.K. (24) olduğunu belirledi.

Zanlılardan E.K, R.S. ve D.K, Kocaeli'de polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı.

Sahte kimlik taşıdıkları belirtilen şüpheliler işlemleri için Denizli'ye getirildi.

Gözaltına alınan E.K'nin, nişandan ayrıldığı Ş.K'yi yaklaşık 2 yıl önce Kocaeli'de kaçırarak alıkoyduğu, kadının kendi imkanlarıyla kurtulduğu, daha sonra yakalanan zanlının da kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Bu arada silahlı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobile binen 3 kişiye, bir başka araçtan inen şüphelinin tabancayla ateş etmesi yer alıyor.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Genç kadın yürekleri ağza getirdi! Pencereden sarkıttığı çarşafla aşağıya inmeye çalıştı, düştü mask
Genç kadın yürekleri ağza getirdi! Pencereden sarkıttığı çarşafla aşağıya inmeye çalıştı, düştü
ABD Büyükelçiliğinde görev yapan eski polise FETÖ'den hapis cezası mask
ABD Büyükelçiliğinde görev yapan eski polise FETÖ'den hapis cezası
Kovid-19 dezenfektesi bahanesiyle girdikleri evi soydular! mask
Kovid-19 dezenfektesi bahanesiyle girdikleri evi soydular!
İdlib'den Acı Haber! Tuğgeneral Erdoğan hayatını kaybetti mask
İdlib'den Acı Haber! Tuğgeneral Erdoğan hayatını kaybetti
Cinayetin detayları kan dondurdu! 7 yıl sonra ortaya çıktı! Hamile kadını öldürüp... mask
Cinayetin detayları kan dondurdu! 7 yıl sonra ortaya çıktı! Hamile kadını öldürüp...
Türkiye'yi kana bulamak için gelen 2 Suriye uyruklu terörist yakalandı mask
Türkiye'yi kana bulamak için gelen 2 Suriye uyruklu terörist yakalandı
PKK, sözde üst düzey yöneticinin etkisiz hale getirildiğini örgütten gizlemiş mask
PKK, sözde üst düzey yöneticinin etkisiz hale getirildiğini örgütten gizlemiş
Firar edip eşini öldürmüştü! Cani koca tutuklandı mask
Firar edip eşini öldürmüştü! Cani koca tutuklandı
İş yeri ve otomobillerden yapılan hırsızlık kameraya yansıdı mask
İş yeri ve otomobillerden yapılan hırsızlık kameraya yansıdı
Adnan Oktar'ın kaçış görüntüleri ortaya çıktı - Video Haber mask
Adnan Oktar'ın kaçış görüntüleri ortaya çıktı - Video Haber

09 Eyl 2020 - 16:58 AA Denizli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kovid-19 dezenfektesi bahanesiyle girdikleri evi soydular! mask
Kovid-19 dezenfektesi bahanesiyle girdikleri evi soydular!
Çanakkale'nin iki ilçesinde orman yangını mask
Çanakkale'nin iki ilçesinde orman yangını
Firar edip eşini öldürmüştü! Cani koca tutuklandı mask
Firar edip eşini öldürmüştü! Cani koca tutuklandı
MSB: "Eylem hazırlığında olan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" mask
MSB: "Eylem hazırlığında olan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"
Muğla'da aranan FETÖ şüphelisi astsubay Samsun'da yakalanmıştı! Serbest bırakıldı mask
Muğla'da aranan FETÖ şüphelisi astsubay Samsun'da yakalanmıştı! Serbest bırakıldı
Ankara'da "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" operasyonu: 37 gözaltı mask
Ankara'da "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" operasyonu: 37 gözaltı
Anket 'Yakın gelecekte Yunanistan ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Son Koronavirüs Uyarısı Yapıldı! Rekor Kırıldı, ikiye katladı! Kritik Eşik Başladı mask
Ankara'da Son Koronavirüs Uyarısı Yapıldı! Rekor Kırıldı, ikiye katladı! Kritik Eşik Başladı
Valilik duyurdu! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! mask
Valilik duyurdu! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi!
Ankara'da ve 81 Şehirde Toplu Taşıma Yasağı! Artık Bu Şekilde Gidilemeyecek... Gidenlere de; Götürenlere de Ceza Yağmuru mask
Ankara'da ve 81 Şehirde Toplu Taşıma Yasağı! Artık Bu Şekilde Gidilemeyecek... Gidenlere de; Götürenlere de Ceza Yağmuru
Ankara Koronavirüs Hastanesi yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk Oranı %100'e Ulaştı... mask
Ankara Koronavirüs Hastanesi yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk Oranı %100'e Ulaştı...
Son Dakika! Bakan Koca'dan korkutan açıklama! Koronavirüse yakalanan yüz kişiden... mask
Son Dakika! Bakan Koca'dan korkutan açıklama! Koronavirüse yakalanan yüz kişiden...
İdlib'den Acı Haber! Tuğgeneral Erdoğan hayatını kaybetti mask
İdlib'den Acı Haber! Tuğgeneral Erdoğan hayatını kaybetti

GALERİ

Ankara'da Yaprak Dökümü Dizisinin O Sahnesi Gerçek Oldu! Ali Rıza Bey Gibi Tadı Kaçınca Olanlar Oldu... mask
Ankara'da Yaprak Dökümü Dizisinin O Sahnesi Gerçek Oldu! Ali Rıza Bey Gibi Tadı Kaçınca Olanlar Oldu...
Feci kaza! Tarım aracı devrildi: Ölü ve yaralılar var! mask
Feci kaza! Tarım aracı devrildi: Ölü ve yaralılar var!
İstanbul'da tramvayla otomobil çarpıştı! Kaza sonucu... - Video Haber mask
İstanbul'da tramvayla otomobil çarpıştı! Kaza sonucu... - Video Haber
13 yaşındayken dağa kaçırılmıştı! Bir aile daha evladına kavuştu mask
13 yaşındayken dağa kaçırılmıştı! Bir aile daha evladına kavuştu
Kapadokya'yı "yeni normal"de 255 bin turist ziyaret etti mask
Kapadokya'yı "yeni normal"de 255 bin turist ziyaret etti
Ankara'da Hangi Hastanelerde Koronavirüs Testi Yapılıyor? mask
Ankara'da Hangi Hastanelerde Koronavirüs Testi Yapılıyor?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL