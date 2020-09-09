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09 Eyl 2020 - 17:40- Siyaset G: 09 Eyl 2020 - 17:41

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Öztrak: "Sağlık durumum şu an gayet iyi"
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Öztrak, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Yaptırdığım Kovid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum."

09 Eyl 2020 - 17:40 AA Ankara- Siyaset

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