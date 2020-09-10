Haberler Ankara Haberler Ankara
10 Eyl 2020 - 13:34- Asayiş G: 10 Eyl 2020 - 13:45

Son Dakika! İstanbul'da FETÖ'nün sözde TSK yapılanması ağır darbe!

İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin aralarında muvazzaf asker ve askeri öğrencilerin de bulunduğu 43 şüpheli tutuklandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan aralarında muvazzaf asker ve askeri öğrencilerin de bulunduğu 43 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ''örgüt imamı'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf, emekli, ihraç ve istifa eden askerlerin de bulunduğu toplam 123 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ve jandarma ortaklığıyla düzenlenen iki ayrı operasyonda, 109 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ikisine yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) hastası olduğu için işlem yapılmazken, 12 şüpheliye adreslerinde ulaşılamadı. Bu şüpheliler hakkında ayrıca nöbetçi hakimlikçe yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Yakalanan şüphelilerden 42'si etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldukları gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında muvazzaf asker ve askeri öğrencilerin de bulunduğu 43'ü nöbetçi hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken, 24'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Böyle anne olmaz olsun! Bir haftalık bebeğini... - Video Haber mask
Böyle anne olmaz olsun! Bir haftalık bebeğini... - Video Haber
Anadolu Ajansı'na satırla girmeye çalışan saldırgan hakkında flaş gelişme! mask
Anadolu Ajansı'na satırla girmeye çalışan saldırgan hakkında flaş gelişme!
Adana merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı mask
Adana merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
Eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı yakandı! mask
Eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı yakandı!
Genç kadın yürekleri ağza getirdi! Pencereden sarkıttığı çarşafla aşağıya inmeye çalıştı, düştü mask
Genç kadın yürekleri ağza getirdi! Pencereden sarkıttığı çarşafla aşağıya inmeye çalıştı, düştü
ABD Büyükelçiliğinde görev yapan eski polise FETÖ'den hapis cezası mask
ABD Büyükelçiliğinde görev yapan eski polise FETÖ'den hapis cezası
Kovid-19 dezenfektesi bahanesiyle girdikleri evi soydular! mask
Kovid-19 dezenfektesi bahanesiyle girdikleri evi soydular!
İdlib'den Acı Haber! Tuğgeneral Erdoğan hayatını kaybetti mask
İdlib'den Acı Haber! Tuğgeneral Erdoğan hayatını kaybetti
Cinayetin detayları kan dondurdu! 7 yıl sonra ortaya çıktı! Hamile kadını öldürüp... mask
Cinayetin detayları kan dondurdu! 7 yıl sonra ortaya çıktı! Hamile kadını öldürüp...
Türkiye'yi kana bulamak için gelen 2 Suriye uyruklu terörist yakalandı mask
Türkiye'yi kana bulamak için gelen 2 Suriye uyruklu terörist yakalandı

10 Eyl 2020 - 13:34 AA İstanbul- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Anadolu Ajansı'na satırla girmeye çalışan saldırgan hakkında flaş gelişme! mask
Anadolu Ajansı'na satırla girmeye çalışan saldırgan hakkında flaş gelişme!
Adana merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı mask
Adana merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
Eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı yakandı! mask
Eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı yakandı!
Genç kadın yürekleri ağza getirdi! Pencereden sarkıttığı çarşafla aşağıya inmeye çalıştı, düştü mask
Genç kadın yürekleri ağza getirdi! Pencereden sarkıttığı çarşafla aşağıya inmeye çalıştı, düştü
ABD Büyükelçiliğinde görev yapan eski polise FETÖ'den hapis cezası mask
ABD Büyükelçiliğinde görev yapan eski polise FETÖ'den hapis cezası
Kovid-19 dezenfektesi bahanesiyle girdikleri evi soydular! mask
Kovid-19 dezenfektesi bahanesiyle girdikleri evi soydular!
Anket 'Yakın gelecekte Yunanistan ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da ve 81 Şehirde Toplu Taşıma Yasağı! Artık Bu Şekilde Gidilemeyecek... Gidenlere de; Götürenlere de Ceza Yağmuru mask
Ankara'da ve 81 Şehirde Toplu Taşıma Yasağı! Artık Bu Şekilde Gidilemeyecek... Gidenlere de; Götürenlere de Ceza Yağmuru
İdlib'den Acı Haber! Tuğgeneral Erdoğan hayatını kaybetti mask
İdlib'den Acı Haber! Tuğgeneral Erdoğan hayatını kaybetti
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 3 önemli uyarı! mask
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 3 önemli uyarı!
Son Dakika! Ankara'da yeni koronavirüs tedbirleri mask
Son Dakika! Ankara'da yeni koronavirüs tedbirleri
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Yarın 81 ilin tamamında uygulanacak mask
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Yarın 81 ilin tamamında uygulanacak
Son Dakika! Bakan Soylu duyurdu! 81 ilde ilk kısıtlama kararı mask
Son Dakika! Bakan Soylu duyurdu! 81 ilde ilk kısıtlama kararı

GALERİ

O Bölgeyi Yılanlar Sardı! Teker Teker Klozetten Çıkıyorlar, Bir Gencin Cinsel Organını Isırdılar! Zehirlendi... mask
O Bölgeyi Yılanlar Sardı! Teker Teker Klozetten Çıkıyorlar, Bir Gencin Cinsel Organını Isırdılar! Zehirlendi...
İyi Günde Kötü Günde Ne Zaman Başlıyor, Oyuncuları Kimler? mask
İyi Günde Kötü Günde Ne Zaman Başlıyor, Oyuncuları Kimler?
SON DAKİKA: Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve eşi Koronavirüse Yakalandı mask
SON DAKİKA: Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve eşi Koronavirüse Yakalandı
Apple En Çok Satacak İphone 12 Modelini Belirledi mask
Apple En Çok Satacak İphone 12 Modelini Belirledi
Doya Doya Moda 10 Eylül Günün Birincisi Kim Oldu? Puan Durumu mask
Doya Doya Moda 10 Eylül Günün Birincisi Kim Oldu? Puan Durumu
Son Dakika! Ankara'da Hafta Sonu 12 - 13 Eylül'de Sokağa Çıkma Yasağı Olacak Mı? mask
Son Dakika! Ankara'da Hafta Sonu 12 - 13 Eylül'de Sokağa Çıkma Yasağı Olacak Mı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL