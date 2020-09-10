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10 Eyl 2020 - 16:38- Ekonomi G: 10 Eyl 2020 - 16:39

Ankara Şeker Fabrikası yeni üretim dönemine girdi

Türkşeker Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mücahit Alkan, Ankara Şeker Fabrikası'nın 2020-2021 üretim döneminde önemli rol oynayacağını belirterek, "Alkol ve yem sanayisinin en önemli ham maddelerinden olan melas üretimi de gerçekleştirecek olan Ankara Şeker Fabrikası’nın yeni üretim döneminde yaklaşık 21 bin ton melas üretmesi bekleniyor. Yoğunlukla besicilikte hayvan yemi olarak kullanılan küspe üretiminin ise 130 bin ton olacağı tahmin ediliyor." açıklamasında bulundu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Türkşeker Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mücahit Alkan, Ankara Şeker Fabrikası'nın 2020-2021 üretim döneminde önemli rol oynayacağını belirterek, "Alkol ve yem sanayisinin en önemli ham maddelerinden olan melas üretimi de gerçekleştirecek olan Ankara Şeker Fabrikası’nın yeni üretim döneminde yaklaşık 21 bin ton melas üretmesi bekleniyor. Yoğunlukla besicilikte hayvan yemi olarak kullanılan küspe üretiminin ise 130 bin ton olacağı tahmin ediliyor." açıklamasında bulundu.

Türkşeker açıklamasına göre, Ankara Şeker Fabrikası 2020/2021 yeni üretim dönemini açtı.

Burada bir konuşma yapan Alkan, pandemi dolayısıyla her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "İnsanımızın içi rahat olsun. Şeker üretiminde sorun olmayacak. Gerek özel sektör fabrikalarımız gerek kooperatif fabrikalarımız gerekse Türkşeker olarak Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu şekeri hep beraber üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Ankara Şeker Fabrikası için çevresindeki 106 köyde 2 bin 269 çiftçinin, 109 bin 640 dekarlık alanda 610 bin ton pancar üretimi gerçekleştirdiğini aktaran Mücahit Alkan, şu bilgileri verdi:

"Fabrika, 116 gün sürecek bu yılki şeker üretim sürecinde yaklaşık 465 bin ton pancarı işleyerek 60 bin ton şeker elde edecek. Ankara Şeker Fabrikası, 133 bin ton pancarı işlenmek üzere Kastamonu Şeker Fabrikası’na gönderecek. Alkol ve yem sanayisinin en önemli ham maddelerinden olan melas üretimi de gerçekleştirecek olan Ankara Şeker Fabrikası’nın yeni üretim döneminde yaklaşık 21 bin ton melas üretmesi bekleniyor. Yoğunlukla besicilikte hayvan yemi olarak kullanılan küspe üretiminin ise 130 bin ton olacağı tahmin ediliyor."

- Ankaralı çiftçiye 53 milyon lira avans ödendi

Mücahit Alkan, Ankara Şeker Fabrikası'nın çiftçiye bugüne kadar 53 milyon lira avans ödediğini belirterek, "Ankara Şeker Fabrikası pancar alım süresince avans ödemelerine devam edecek. Pancar üreticisinin yanı sıra sözleşmeli tarım kapsamında hububat, gıda ve ayçiçeği üreten çiftçilere 5 milyon 770 bin lira avans desteği verildi." diye devam etti.

- 2019-2020'de 7 milyon 300 bin ton pancar işlendi

Türkşeker Genel Müdürü Alkan, Türkşeker tarafından 2020 yılında; 1.405 yerleşim biriminde, 38 bin 238 üretici tarafından 1,2 milyon dekar alanda pancar ekimi gerçekleştirildiğini ifade ederek, 2020-2021 üretim döneminde şirkete ait 15 şeker fabrikasında 7 milyon 300 bin ton pancar işlenerek 950 bin ton şeker üretilmesinin, bunun yanında yan ürün olarak 320 bin ton melas, 2 milyon 200 bin ton yaş pancar posası elde edileceğinin tahmin edildiğini kaydetti.

Alkan, şunları kaydetti:

"Türkşeker, 94 yıllık mazisi, marka değeri, kalifiye personeli, deneyimi, bilgi birikimi, yaygın teşkilat yapısı ile ülkemiz şeker sektöründe öncü ve lider olma özelliğini devam ettirmektedir. Hedefimiz kıt kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak, verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda, gıda güvenliğinden taviz vermeden, müşteri memnuniyetini en üst düzeye taşıyarak, yüksek kalite ve verimlilik odaklı, artan performans ile büyümeyi sağlamak, çalışanlarımızın iş sağlığı ve iş güvenliğini gözeterek, çevreye duyarlı, asgari maliyet azami verimlilikle standartlara uygun kalitede şeker üretmektir.

Sürdürülebilirlik temelli gelecek vizyonunu temsil eden 'Yerli Üretimde Milli Değer' markasını oluşturan Türkşeker’in sektörde lider konumunu daha da güçlendirmek amacıyla, belirlediğimiz hedefler istikametinde alacağımız aksiyonlarla çalışmalarımıza ara vermeden hızlı ve kararlı bir şekilde devam etmekteyiz."

10 Eyl 2020 - 16:38 AA İstanbul- Ekonomi

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