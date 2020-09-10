Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'de 13 aşı çalışması var. Bu aşı çalışmaları Faz 1 çalışmasına kadar gelmiş oldu ama Faz 1 çalışması da başlamadı. Zannediyorum önümüzdeki haftalar Faz 1 çalışması başlayabilir ama aşının ortaya çıkması sanırım 2021'in başların
10 Eyl 2020 - 20:46- Sağlık Güncelleme: 10 Eyl 2020 - 20:47
Sağlık Bakanı Koca: "Aşının ortaya çıkması sanırım 2021'in başları"
Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'de 13 aşı çalışması var. Bu aşı çalışmaları Faz 1 çalışmasına kadar gelmiş oldu ama Faz 1 çalışması da başlamadı. Zannediyorum önümüzdeki haftalar Faz 1 çalışması başlayabilir ama aşının ortaya çıkması sanırım 2021'in başların
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.