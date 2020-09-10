10 Eyl 2020 - 20:46- Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: "Aşının ortaya çıkması sanırım 2021'in başları"

Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'de 13 aşı çalışması var. Bu aşı çalışmaları Faz 1 çalışmasına kadar gelmiş oldu ama Faz 1 çalışması da başlamadı. Zannediyorum önümüzdeki haftalar Faz 1 çalışması başlayabilir ama aşının ortaya çıkması sanırım 2021'in başların