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10 Eyl 2020 - 20:46- Sağlık G: 10 Eyl 2020 - 20:47

Sağlık Bakanı Koca: "Aşının ortaya çıkması sanırım 2021'in başları"

Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'de 13 aşı çalışması var. Bu aşı çalışmaları Faz 1 çalışmasına kadar gelmiş oldu ama Faz 1 çalışması da başlamadı. Zannediyorum önümüzdeki haftalar Faz 1 çalışması başlayabilir ama aşının ortaya çıkması sanırım 2021'in başların
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Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'de 13 aşı çalışması var. Bu aşı çalışmaları Faz 1 çalışmasına kadar gelmiş oldu ama Faz 1 çalışması da başlamadı. Zannediyorum önümüzdeki haftalar Faz 1 çalışması başlayabilir ama aşının ortaya çıkması sanırım 2021'in başların

10 Eyl 2020 - 20:46 AA Ankara- Sağlık

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