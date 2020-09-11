Başkan Şimşek sathi kaplama çalışmasını yakından inceledi… - Ankara

Karşıyaka Mahallesi’nde yapılan soğuk asfalt çalışmasını yakından inceleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yeni alınan soğuk asfalt makinesini kendisi kullanarak test etti.

Sathi kaplama aracını belediye bünyesinde alarak vatandaşların hizmetine sunduklarını aktaran Ramazan Şimşek “Kırsal mahalle yollarını ve yeni imara açılan, yapılaşmanın tamamlanmadığı bölgelerin yollarını nitelikli hale getirmek, daha hızlı, düşük maliyetli ve etkili yol bakım onarımı hizmeti sunmak için sathi aracımızı hizmete sunduk. Sathi kaplama aracı ile daha önceden serme ve sıkıştırması yapılan yollara aynı anda hem bitüm hem de çakıl serilebiliyor. Peşinden gelen silindirlerle de yüksek basınçla yolun mukavemeti arttırılıyor. Sathi aracı ile 1 km sıcak asfalt yerine 10 km soğuk asfalt yapabileceğiz. Bu sayede hem vakit hem de ekonomik anlamda tasarruf sağlanıyor. Yapılaşmanın ve alt yapının tamamlanmasıyla sıcak asfalt serimi yapılıp kamu kaynaklarını verimli kullanmak hedeflenmekte olup ihtiyacı olan mahalle ve köylerimizde bu tür uygulamalara devam edilecektir. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.