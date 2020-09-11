Haberler Ankara Haberler Ankara
11 Eyl 2020 - 13:17- Ekonomi G: 11 Eyl 2020 - 13:18

6 aylık pandemi döneminin online alışveriş istatistikleri açıklandı

COVID-19’la mücadele döneminde sosyal mesafe çağrılarına uyan milyonlarca insanın tercihi online alışveriş oldu. On binlerce e-ticaret sitesinin ödeme altyapı sağlayıcısı olan iyzico’nun yaptığı araştırma, pandemi sürecinde tüketicinin e-ticaret algısında değişimler olduğunu ortaya koyuyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

COVID-19’la mücadele döneminde sosyal mesafe çağrılarına uyan milyonlarca insanın tercihi online alışveriş oldu. On binlerce e-ticaret sitesinin ödeme altyapı sağlayıcısı olan iyzico’nun yaptığı araştırma, pandemi sürecinde tüketicinin e-ticaret algısında değişimler olduğunu ortaya koyuyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi sınıfında tanımladığı koronavirüsten korunmak için alınan önlemler kapsamında çok sayıda vatandaş temassız alışveriş yapmaya olanak tanıyan e-ticaret sitelerine yöneldi. Veriler pandemi döneminde mobil alışverişteki artışla birlikte bazı ürünlere olan eğilimin farklılık gösterdiğine işaret ediyor. Türkiye’nin fintek lideri iyzico’nun istatistikleri 6 aylık pandemi sürecinde online alışverişe bakış açısındaki değişimleri yansıtıyor.

Kredi kartı kullanımı zirvede

Pandemi döneminde en çok kullanılan ödeme yöntemi kredi kartı oldu. Alışverişlerin %62’si kredi kartı ile yapılırken %38’i banka kartı ile yapıldı. Özellikle yüksek tutarlı alışverişlerde kredi kartı tercih edildi. Ortalama sepet tutarı, kredi kartında 208 TL iken banka kartlarında 93 TL oldu.

Tek çekim tercih edildi

Altı aylık pandemi sürecinde pek çok değişim yaşansa da taksit alışkanlıkları değişmedi. Kredi kartı ile yapılan alışverişlerin %84'ü taksitsiz gerçekleştirildi. Alışverişlerin %10’unda 3 taksite, %3’ünde 2 taksite böldürmek tercih edildi. Online mağazaların peşin alışverişler için sunduğu ekstra indirimlerin bu istatistikte etkisi olduğu düşünülüyor.

İç Anadolu sepetleri doldurdu

Pandemi sürecinde Türkiye'de en çok alışveriş yapılan bölge Marmara oldu. Marmara’yı İç Anadolu ve Ege takip etti. Sepetini en çok dolduran İç Anadolulular olurken, Ankaralılar 208 TL sepet tutarıyla online alışverişte öne çıktı. Sepetini en çok dolduran ikinci şehir 206 TL ile Muğla oldu. 201 TL sepet tutarı ile Artvin, Karadeniz’i de listeye ekledi.

Tüketicinin tercihi mobil alışveriş oldu

Pandemi sürecinde tüketiciler, ürün araştırması yapmadaki kolaylık ve kampanya fırsatları gibi avantajları bulunan mobil alışveriş yöntemine yöneldi. Yapılan alışverişlerin %45’inde bilgisayar kullanılırken, %55’inde kullanıcılar mobil alışveriş deneyimini tercih etti. Özellikle düşük tutarlı alışverişlerde mobil alışveriş öne çıktı. Bilgisayardan yapılan alışverişlerde ortalama sepet tutarı 280 TL iken, mobilden yapılan alışverişlerde ortalama sepet tutarı ise 97 TL oldu.

Kadınlar online alışverişte fark attı

Pandemi ile mücadele döneminde online alışverişin %33’ü erkekler, %67’si ise kadınlar tarafından yapıldı. Kadınların online alışverişte tercihi mobil alışveriş oldu. Erkeklerin %29'u mobilden, %71'i web üzerinden alışveriş yaparken; kadınların %55'i mobilden %45'i ise web üzerinden alışverişlerini gerçekleştirdi.

Farklı sektörlere eğilim

Pandemi sürecinde kitap ve eğitim sektöründeki satışlarda patlama yaşandı. Gıda ve giyim-aksesuar sektörleri de büyük ilgi gördü. Normalleşme sürecinin başladığı yaz aylarıyla birlikte araç kiralama, spor giyim mağazaları ve seyahat acentelerindeki alışverişlerde artış oldu.

11 Eyl 2020 - 13:17 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Şeker Fabrikası yeni üretim dönemine girdi mask
Ankara Şeker Fabrikası yeni üretim dönemine girdi
Son Dakika! Motorine indirim geldi mask
Son Dakika! Motorine indirim geldi
Bakan Karaismailoğlu, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim'i kabul etti mask
Bakan Karaismailoğlu, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim'i kabul etti
Sultan Alparslan'ın silüeti rekorlar kitabına girecek mask
Sultan Alparslan'ın silüeti rekorlar kitabına girecek
Bakan Varank, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu mask
Bakan Varank, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu
Bakan Pakdemirli: "Bu yıl kuru üzüm fiyatını 12,5 liranın altına düşürmeyeceğiz" mask
Bakan Pakdemirli: "Bu yıl kuru üzüm fiyatını 12,5 liranın altına düşürmeyeceğiz"
Anket 'Yakın gelecekte Yunanistan ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 3 önemli uyarı! mask
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 3 önemli uyarı!
İdlib'den Acı Haber! Tuğgeneral Erdoğan hayatını kaybetti mask
İdlib'den Acı Haber! Tuğgeneral Erdoğan hayatını kaybetti
Son Dakika! Ankara'da yeni koronavirüs tedbirleri mask
Son Dakika! Ankara'da yeni koronavirüs tedbirleri
O ilde 67 ev karantinaya alındı! mask
O ilde 67 ev karantinaya alındı!
Son Dakika! Bilim Kurulu üyesi İlhan, Ankara'daki vaka artışlarının nedenlerini anlattı mask
Son Dakika! Bilim Kurulu üyesi İlhan, Ankara'daki vaka artışlarının nedenlerini anlattı
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Yarın 81 ilin tamamında uygulanacak mask
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Yarın 81 ilin tamamında uygulanacak

GALERİ

19 Yaşındaki Genç, Kız Meselesi Kurbanı Oldu! Olayı Duyanlar, Kulaklarına İnanamadı! mask
19 Yaşındaki Genç, Kız Meselesi Kurbanı Oldu! Olayı Duyanlar, Kulaklarına İnanamadı!
Devletten 200 TL'ye Varan Elektrik Faturası Desteği! Elektrik Faturası Desteği Başvuru Nasıl Yapılır? mask
Devletten 200 TL'ye Varan Elektrik Faturası Desteği! Elektrik Faturası Desteği Başvuru Nasıl Yapılır?
9 Yaşındaki Çocuk Yasa Boğdu! Elbise Dolabında Kendini Astı, Annesi Görünce Dilini Yuttu... mask
9 Yaşındaki Çocuk Yasa Boğdu! Elbise Dolabında Kendini Astı, Annesi Görünce Dilini Yuttu...
Yenimahalle Belediyespor sahaya indi - Ankara mask
Yenimahalle Belediyespor sahaya indi - Ankara
Sincan Belediyesi Zabıta Ekipleri 12 farklı noktada 60 personelle yoğun denetimde mask
Sincan Belediyesi Zabıta Ekipleri 12 farklı noktada 60 personelle yoğun denetimde
Bunu Herkesin Bilmesi Gerekiyor! Korona Olanlar, Grip Oldum Zannediyor! İşte aradaki o belirgin farklar... mask
Bunu Herkesin Bilmesi Gerekiyor! Korona Olanlar, Grip Oldum Zannediyor! İşte aradaki o belirgin farklar...
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL