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11 Eyl 2020 - 16:41- Asayiş G: 11 Eyl 2020 - 16:51

Bir annenin feryadı: ''Sesimi duyuyorsan oğlum annene gel''

Anne Semra Talmaç: "Oğlum şu an burada olsaydı dünyalar benim olurdu, onu kucaklardım. Oğlumun geleceği günü büyük bir umutla bekliyorum" Baba Abdullah Demir: "16 çocuğumuz geldi, anne ve babalarına teslim edilerek evlerine gittiler. Bundan güzel bir şey yok. Allah'ın izniyle biz de çocuklarımıza kavuşacağız"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
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Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eyleminin 375'inci gününe girildi.

Diyarbakır’dan 5 yıl önce dağa kaçırılan Mehmet Şeyhmus Talmaç’ın annesi Semra Talmaç, yaptığı açıklamada, oğlunun HDP tarafından kaçırıldığını söyledi.

Evladına kavuşuncaya kadar oturma eylemini sürdüreceğini aktaran Talmaç, "Eğer onlarda vicdan, merhamet varsa çocuğunu bıraksın." dedi.

Oğluna teslim olma çağrısında bulunan Talmaç, "Ailece seni bekliyoruz. Devlete sığın. 16 çocuk geldi, oğlum sen de gel. Sesimi duyuyorsan oğlum annene gel. Oğlum şu an burada olsaydı dünyalar benim olurdu, onu kucaklardım. Oğlumun geleceği günü büyük bir umutla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Oğlu Fatih için evlat nöbetine devam eden Abdullah Demir ise 375 gündür eylemi devam ettirdiğini aktardı.

Evladının HDP'lilerin örgüte götürdüğünü belirten Demir, "Bütün çocukları PKK'ya götürüp teslim ettiler. Artık anaların gözyaşlarını silsinler. Oğlum dön gel adalete teslim ol. Devletimiz güçlü bir devlettir. 16 çocuğumuz geldi anne ve babalarını teslim edilerek evlerine gittiler. Bundan güzel bir şey yok. Allah'ın izniyle biz de çocuklarımıza kavuşacağız." diye konuştu.
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11 Eyl 2020 - 16:41 AA - Asayiş

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