Askerin düğününe bombalı saldırı: 4 ölü

Afganistan'ın Host vilayetinde bir askerin düğününde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan Savunma Bakanlığı, Host'un Selurna bölgesinde bir askerin düğününe bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıda 2 asker ile 2 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 1 asker ile 12 sivilin de yaralandığı kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.