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11 Eyl 2020 - 19:13- Eğitim G: 11 Eyl 2020 - 19:14

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, güz döneminde uzaktan eğitim verecek

Rektör Prof. Dr. Yusuf Tekin: "5 Ekim'den itibaren 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi ile sınırlı olmak üzere üniversitemizde ön lisans ve lisans düzeyindeki tüm programlarda yürütülen dersler uzaktan eğitim yoluyla yapılacaktır"
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını sebebiyle 5 Ekim'den itibaren güz dönemi boyunca ön lisans ve lisans düzeyindeki tüm programlarda derslerin uzaktan eğitim yoluyla yapılacağını bildirdi.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite öğrencilerinin iyi eğitim almaları, güçlü, donanımlı, yüreği vatan ve millet sevgisiyle dolu birer birey olarak yetişmelerinin en büyük arzuları olduğunu vurguladı.

Bunlardan daha da önemlisinin öğrenciler, aileleri ve tüm vatandaşların sağlıklı şekilde hayatlarına devam edebilmesi olduğunu belirten Tekin, bu hususun Anayasa dahil tüm metinlerde de koruma altına alındığına dikkati çekti.

Tekin, şunları kaydetti:"Bilindiği üzere şu anda tüm dünyada, ülkemizde ve Ankara'mızda yaşanan Kovid-19 pandemisi nedeniyle herkesin en temel hakkı olan sağlıklı bir ortamda yaşama imkanı tehditlerle karşı karşıya kalmıştır. Bu hususlar göz önünde bulundurularak üniversitemiz senatosu, 11 Eylül tarihinde toplanıp durum değerlendirmesi yapmış ve eğitim-öğretim sürecinin nasıl yürüyeceğini kararlaştırmıştır.

Buna göre, 5 Ekim'den itibaren 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi ile sınırlı olmak üzere üniversitemizde ön lisans ve lisans düzeyindeki tüm programlarda yürütülen dersler uzaktan eğitim yoluyla yapılacaktır."

Tekin, uzaktan eğitimin birim yönetim kurullarının teklifleri doğrultusunda, üniversite senatosunun aldığı kararlarla MERGEN Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden "materyal yükleme", "materyal yükleme ve on-line ders" ile "on-line ders" şeklinde yürütüleceğini ifade etti.

Tekin, uygulamaya ilişkin kılavuzun Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca hazırlanıp üniversitenin internet sitesinde yayımlanacağını bildirdi.

11 Eyl 2020 - 19:13 AA Ankara- Eğitim

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