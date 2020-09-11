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11 Eyl 2020 - 19:47- Spor

Ankara Keçiörengücü, Ganalı Dodoo'yu transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 25 yaşındaki Ganalı oyuncu Joe Dodoo ile anlaştı.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İngi...
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 25 yaşındaki Ganalı oyuncu Joe Dodoo ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İngiltere'de Bolton Wanderers forması giyen 25 yaşındaki sol bekle 2 yıllık anlaşma imzalandığı duyuruldu.

11 Eyl 2020 - 19:47 AA Ankara- Spor

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