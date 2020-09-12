Son Dakika! 3 hakemin Kovid-19 testleri pozitif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF), 1 üst klasman hakemi ve 2 üst klasman yardımcı hakeminin yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir üst klasman hakemimiz ile iki üst klasman yardımcı hakemimizin 11 Eylül Cuma günü yapılan rutin Kovid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır." denildi.
Hakem ve yardımcı hakemlerin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlandığı belirtildi.
Açıklamada, 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek hakemlerin tüm tetkik ve testlerinin yakından takip edileceği kaydedildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.