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12 Eyl 2020 - 16:27- Yaşam G: 12 Eyl 2020 - 16:28

Dikkat! Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı! Sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı...

Ankara'nın batı ve kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara'nın batı ve kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, gelecek iki saatlik periyotta Ankara'nın batı ve kuzey kesimlerinde (Polatlı, Ayaş, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
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12 Eyl 2020 - 16:27 AA Ankara- Yaşam

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