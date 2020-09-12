12 Eyl 2020 - 18:47- Spor

Karayolları - VakıfBank

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde Karayolları ile VakıfBank takımları Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Karayolları takımından Aycın Akyol (10) rakibi Milena (16) ile mücadele etti.