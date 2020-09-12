Haberler Ankara Haberler Ankara
12 Eyl 2020 - 19:46- Ekonomi

Orman Genel Müdürü Karacabey'den Adana'daki orman yangınına ilişkin açıklama:

"Yangının sirayet etmemesi için havadan ve karadan mücadele edilerek burada cephe oluşturularak kontrol etme çalışmaları devam ediyor" "Yangın alanı kapalı bir havza olduğundan ekiplerimizce etrafı çevrilmiş olup yanan alanın artmaması, can ve mal kaybı riski ve ormanlık alanın zarar görmemesi için çalışmalarımız devam ediyor"
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Adana Pozantı'daki yangınının kanyon içine hapsedildiğini belirterek, "Yangının sirayet etmemesi için havadan ve karadan mücadele edilerek burada cephe oluşturularak kontrol etme çalışmaları devam ediyor." ifadesini kullandı.

Karacabey, yazılı açıklamasında, Adana Pozantı Eskikonak mevkisinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için yapılan çalışmalara ilişkin bilgileri paylaştı.

Yangına bölgesine 1 uçak, 13 helikopter, 93 arazöz, 6 dozer, 350 işçi ve 50 teknik personel olmak üzere toplam 400 personel sevk edildiğini belirten Karacabey, şunları kaydetti:

"Havadan ve karadan müdahale edilerek yangının üç tarafı kontrol altına alındı. Yangının bir ucu derin ve kayalık olan kanyon tarafına ilerledi. Burada da kanyonun bir tarafı tamamen kayalık diğer tarafı ise ormanlık alan. Ormanlık alana yangının sirayet etmemesi için havadan ve karadan mücadele edilerek burada cephe oluşturularak kontrol etme çalışmaları devam ediyor."

Karacabey, söz konusu alandaki yangının can ve mal tehdidi oluşturmadığını ve orman varlığını tehdit etmediğini kaydederek, "Arazinin taşlık, kayalık, sarp olması ve yol bulunmaması nedeniyle yangının kontrol altına alınması zaman alacak. Yangın alanı kapalı bir havza olduğundan ekiplerimizce etrafı çevrilmiş olup yanan alanın artmaması, can ve mal kaybı riski ve ormanlık alanın zarar görmemesi için çalışmalarımız devam ediyor." bilgisini paylaştı.

12 Eyl 2020 - 19:46 AA Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Türkiye'nin verileri yerli teknolojiye emanet mask
Türkiye'nin verileri yerli teknolojiye emanet
6 aylık pandemi döneminin online alışveriş istatistikleri açıklandı mask
6 aylık pandemi döneminin online alışveriş istatistikleri açıklandı
Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 11 Eylül 2020 mask
Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 11 Eylül 2020
Ankara Şeker Fabrikası yeni üretim dönemine girdi mask
Ankara Şeker Fabrikası yeni üretim dönemine girdi
Son Dakika! Motorine indirim geldi mask
Son Dakika! Motorine indirim geldi
Bakan Karaismailoğlu, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim'i kabul etti mask
Bakan Karaismailoğlu, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim'i kabul etti
Anket 'Yakın gelecekte Yunanistan ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 3 önemli uyarı! mask
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 3 önemli uyarı!
Milli Eğitim Bakanlığından Son Dakika Açıklaması! mask
Milli Eğitim Bakanlığından Son Dakika Açıklaması!
İdlib'den Acı Haber! Tuğgeneral Erdoğan hayatını kaybetti mask
İdlib'den Acı Haber! Tuğgeneral Erdoğan hayatını kaybetti
O ilde 67 ev karantinaya alındı! mask
O ilde 67 ev karantinaya alındı!
Son Dakika! Ankara'da yeni koronavirüs tedbirleri mask
Son Dakika! Ankara'da yeni koronavirüs tedbirleri
Son Dakika! Bilim Kurulu üyesi İlhan, Ankara'daki vaka artışlarının nedenlerini anlattı mask
Son Dakika! Bilim Kurulu üyesi İlhan, Ankara'daki vaka artışlarının nedenlerini anlattı

GALERİ

Ankara'nın 25 Günlük Koronavirüs Değişimi Tüyler Ürpertti! Türk Halkının Çaresiz Bekleyişi Sürüyor, Tabloyu Görenler Küçük Dilini Yutuyor! mask
Ankara'nın 25 Günlük Koronavirüs Değişimi Tüyler Ürpertti! Türk Halkının Çaresiz Bekleyişi Sürüyor, Tabloyu Görenler Küçük Dilini Yutuyor!
SON DAKİKA: Maden işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı mask
SON DAKİKA: Maden işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Ankara'da Koronavirüs "Ultra Pik" Noktada! Türkiye'de İlk Kez Görülüyor... O Şehirden Gelen Hayatını Kaybetti! Bugün Sayılar Çok Korkunç... mask
Ankara'da Koronavirüs "Ultra Pik" Noktada! Türkiye'de İlk Kez Görülüyor... O Şehirden Gelen Hayatını Kaybetti! Bugün Sayılar Çok Korkunç...
Demet Akalın'da Çok Büyük Nazar Var! Art Arda Yaşadıkları Hayranlarına "Pes" Dedirtti! Şimdi de Küçük Meleği Hira... mask
Demet Akalın'da Çok Büyük Nazar Var! Art Arda Yaşadıkları Hayranlarına "Pes" Dedirtti! Şimdi de Küçük Meleği Hira...
O Yarışmacı Masterchef'i İfşa Etti! Acun Ilıcalı Deliye Dönecek... Bugün Kaybeden Takım Ortaya Çıktı! mask
O Yarışmacı Masterchef'i İfşa Etti! Acun Ilıcalı Deliye Dönecek... Bugün Kaybeden Takım Ortaya Çıktı!
Erken Emekli Olmak İsteyenlere Son Müjde Verildi! Tam 6 Yıl Erken Emekli Olunabiliyor, Fakat Bu Şart Önemli! mask
Erken Emekli Olmak İsteyenlere Son Müjde Verildi! Tam 6 Yıl Erken Emekli Olunabiliyor, Fakat Bu Şart Önemli!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL