12 Eyl 2020 - 20:51- Spor
Ankaraspor - Eskişehirspor
TFF 1. Lig'de Ankaraspor ile Eskişehirspor karşılaştı. Bir pozisyonda Eskişehirspor oyuncusu Sunday Oluwadeji Alimi (ortada) rakipleri ile mücadele etti.
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TFF 1. Lig'de Ankaraspor ile Eskişehirspor karşılaştı. Bir pozisyonda Eskişehirspor oyuncusu Sunday Oluwadeji Alimi (ortada) rakipleri ile mücadele etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.