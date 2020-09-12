12 Eyl 2020 - 20:51- Spor

Ankaraspor - Eskişehirspor

TFF 1. Lig'de Ankaraspor ile Eskişehirspor karşılaştı. Bir pozisyonda Eskişehirspor oyuncusu Sunday Oluwadeji Alimi (ortada) rakipleri ile mücadele etti.