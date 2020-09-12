12 Eyl 2020 - 21:16- Spor

Halkbank - Luboteni

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Balkan Kupası Finali'nin rövanşında Kosova temsilcisi Luboteni ile Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Halkbank'tan Ediz Fırıncıoğlu (15) rakibi Berisha (5) ile mücadele etti.