Ankara Keçiörengücü, Malili Saliou Guindo'yu transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 24 yaşındaki Malili oyuncu Saliou Guindo'yu kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Arnavutluk Süper Ligi'nde oynayan santraforla 3 yıllık anlaşmaya imza atıldığı duyuruldu.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Saliou Guindo'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.