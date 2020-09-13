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13 Eyl 2020 - 11:46- Spor G: 13 Eyl 2020 - 11:47

Ankara Keçiörengücü, Malili Saliou Guindo'yu transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 24 yaşındaki Malili oyuncu Saliou Guindo'yu kadrosuna kattı.
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 24 yaşındaki Malili oyuncu Saliou Guindo'yu kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Arnavutluk Süper Ligi'nde oynayan santraforla 3 yıllık anlaşmaya imza atıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Saliou Guindo'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

13 Eyl 2020 - 11:46 AA Ankara- Spor

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