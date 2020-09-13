Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Polatlı için su kesintisi uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Polatlı'da içme suyu tesisinde yaşanan elektrik arızası nedendiyle su kesintisi olacağı ve kesintinin bugün 17.30'a kadar devam edeceği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Polatlı Yüzükbaşı Mahallesi'ndeki içme suyu tesislerinde ENERJİSA kaynaklı elektrik arızası nedeniyle bugün 09.30'da başlayan su kesintisinin 17.30'a kadar devam edeceği belirtildi.
Kesintiden Şentepe, Esentepe, Gülveren, Yeni, İstiklal, Cumhuriyet, Kurtuluş, Zafer, Gazi, Mehmet Akif, Çamlıca, Fatih ve Şehitlik mahallelerinin de etkileneceği kaydedildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.