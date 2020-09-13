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13 Eyl 2020 - 12:10- Belediyeler G: 13 Eyl 2020 - 12:21

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Polatlı için su kesintisi uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Polatlı'da içme suyu tesisinde yaşanan elektrik arızası nedeniyle su kesintisi olacağı ve kesintinin bugün 17.30'a kadar devam edeceği bildirildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Polatlı'da içme suyu tesisinde yaşanan elektrik arızası nedendiyle su kesintisi olacağı ve kesintinin bugün 17.30'a kadar devam edeceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Polatlı Yüzükbaşı Mahallesi'ndeki içme suyu tesislerinde ENERJİSA kaynaklı elektrik arızası nedeniyle bugün 09.30'da başlayan su kesintisinin 17.30'a kadar devam edeceği belirtildi.

Kesintiden Şentepe, Esentepe, Gülveren, Yeni, İstiklal, Cumhuriyet, Kurtuluş, Zafer, Gazi, Mehmet Akif, Çamlıca, Fatih ve Şehitlik mahallelerinin de etkileneceği kaydedildi.
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13 Eyl 2020 - 12:10 Ankara- Belediyeler

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