19 Yaşındaki Genç Feci Şekilde Can Verdi!

Kırşehir'de Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Aksaray ve Ankara'dan gelen dalgıç ekipleri, Hirfanlı Barajı'nın kapaklarının kapatılması ve su seviyesinin düşürülmesinin ardından farklı alanlarda dalışlar yaptı.
Yapılan çalışmanın ardından 19 yaşındaki Mehmet Çiçek'in cansız bedeni, suda kaybolduğu yerin yaklaşık 500 metre ilerisinde bulundu.
Ceset, otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kent merkezine bağlı Değirmenkaşı köyüne patates toplamak için gelen mevsimlik işçilerden Mehmet Çiçek, dün girdiği Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolmuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.