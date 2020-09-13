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13 Eyl 2020 - 16:44- Spor

Ankaraspor, Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı

TFF 1. Lig temsilcisi Ankaraspor, ikinci haftada Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
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TFF 1. Lig temsilcisi Ankaraspor, ikinci haftada Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

13 Eyl 2020 - 16:44 AA Ankara- Spor

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