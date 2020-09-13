13 Eyl 2020 - 18:02- Spor
MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk haftasında MKE Ankaragücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor Eryaman Stadı'nda karşılaştı.
Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk haftasında MKE Ankaragücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor Eryaman Stadı'nda karşılaştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.