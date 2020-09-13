20 yaşındaki genç üvey annesini vurdu!

Sakarya'nın Geyve ilçesinde üvey annesini tüfekle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Geyve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orhaniye Mahallesi'nde tartıştığı üvey annesini tüfekle yaralayarak kaçtığı öne sürülen Ü.C'nin (20) yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı Ü.C, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Geyve ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde ikamet eden İ.C. (47) isimli kadınla evlatlık aldığı belirtilen Ü.C. (20) dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışmış, silahla vurularak yaralanan İ.C. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.