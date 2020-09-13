Kırıkkale-Samsun yolunda tuğla yüklü tır yandı

Kırıkkale'de hareket halindeki tuğla yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 25. kilometresinde ilerleyen 19 DM 833 plakalı tuğla yüklü tırın lastikleri alev aldı.
Kimliği henüz tespit edilemeyen şoförünün durdurduğu tırdaki yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tırda hasara yol açan yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol yeniden açıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.