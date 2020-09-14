Balkan Maraton Şampiyonası'nda 3 madalya

Bulgaristan'ın Köstendil kentinde düzenlenen Balkan Maraton Şampiyonası'nı Türkiye 3 madalya ile tamamladı
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ukraynalı Artem Kazban'ın 2.28.17'lik derecesiyle birinci olduğu Balkan Maraton Şampiyonası'nda milli sporculardan Üzeyir Söylemez 2.30.01'le ikinci, Ahmet Alkanoğlu ise 2.36.49'la üçüncü sırayı aldı.
Şampiyonayı Türkiye'nin, takım sıralamasında Ukrayna ve Romanya'nın önünde zirvede tamamladığı da aktarıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.