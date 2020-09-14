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14 Eyl 2020 - 16:23- Spor G: 14 Eyl 2020 - 16:24

Bölgesel Amatör Lig futbolcularından "ligler başlasın" talebi

Orhan Saka Amatörler Evi'nin önünde toplanan BAL futbolcuları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında liglerinin başlatılmaması nedeniyle TFF'yi protesto etti

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) futbolcuları, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında henüz başlatılmayan liglerinde yeni sezon planlamasının bir an önce yapılması talebinde bulundu.

İstinye'deki Orhan Saka Amatörler Evi'nin önünde toplanan 70 kadar BAL futbolcusu, liglerinin başlatılmamasını protesto etti. Futbolcular, alkışlarla Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) protesto ederek seslerini duyurmaya çalıştı.

Müsabakaların en kısa sürede oynanmaya başlamasını isteyen oyuncular, TFF'ye tepki olarak formalarını ve kramponlarını Orhan Saka Amatörler Evi'nin önüne bıraktı.

BAL futbolcuları adına AA muhabirine açıklamalarda bulunan Barış Altıntaş, 50 bine yakın amatör lig oyuncusunun sesini duyurmak için toplandıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de amatör liglerin oynanmama ihtimali var. 8 aydır hiçbir şey yapmadan evlerimizde yatıyoruz. Bizim ihtiyaçlarımız var. Herkesin bakmakla yükümlü olduğu ailesi var. Hepimiz dardayız ve zordayız. Türkiye Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan ricamız var. Bunca insanı lütfen mağdur etmeyin. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de amatör liglerin oynanmaya ihtiyacı var. Türkiye, çok büyük bir devlet. Gerekli bütün sağlık önlemlerini alıp 250 BAL takımını oynatacak gücümüz var. Aksi halde 50 bin insanın hayalleri söz konusu. Bir sene daha futbol oynamazsak Amatör Lig futbolcularının hali ne olur? Bunu da düşünmek lazım. Artık bütün dünya pandemi ile yaşamayı öğrenecek. Bütün tedbirlerimizi alacağız ve dikkat edeceğiz. Tek isteğimiz işlerimize geri dönmemiz. Yapacak başka hiçbir işimiz yok."
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14 Eyl 2020 - 16:23 AA İstanbul- Spor

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