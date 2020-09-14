Başkent ekibi yenileme koşu yaptı

Ankarapor Pazar günü Ankara Keçiörengücüyle oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Ali Güneş nezaretindeki antrenman 15 saat sürdü. 20 dakikalık aerobik koşu ve saha kenarına kurulu istasyonlar kısa süreli koordinasyon çalışması yapan mavi-beyazlılar daha sonra 5e 2 top kapma oyununa geçti.
Antrenmanın ana bölümünde 4 grup halinde minyatür kalelerden kurulu dar alanda dönüşümlü olarak oyun oynayan başkent ekibi yine minyatür kalelerden kurulu yarı sahada jokerli oyunla çalışmaları tamamladı.
Ankaraspor yarın Salı yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını devam ettirecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.