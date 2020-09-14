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14 Eyl 2020 - 20:34- Spor G: 14 Eyl 2020 - 20:37

Başkent ekibi yenileme koşu yaptı

Başkent derbısının hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla devam ettıren Ankaraspor yenıleme koşusu yaptı.
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Ankarapor Pazar günü Ankara Keçiörengücüyle oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Ali Güneş nezaretindeki antrenman 15 saat sürdü. 20 dakikalık aerobik koşu ve saha kenarına kurulu istasyonlar kısa süreli koordinasyon çalışması yapan mavi-beyazlılar daha sonra 5e 2 top kapma oyununa geçti.

Antrenmanın ana bölümünde 4 grup halinde minyatür kalelerden kurulu dar alanda dönüşümlü olarak oyun oynayan başkent ekibi yine minyatür kalelerden kurulu yarı sahada jokerli oyunla çalışmaları tamamladı.

Ankaraspor yarın Salı yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını devam ettirecek.

14 Eyl 2020 - 20:34 Ankara- Spor

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