Şüpheli ölüm! Bir kadın 7 katlı binanın çatı katından düştü

Şişli'de 7 katlı binanın çatı katından düşen Ukrayna uyruklu kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, önceki gün Ukrayna uyruklu bir kadın, henüz belirlenemeyen nedenle Fulya Mahallesi Aşçılar Sokak'taki 7 katlı bir binanın çatı katından düştü.
Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ukrayna uyruklu L.K'yı (43) ilk müdahalenin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
L.K, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olayla ilgili, evde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.