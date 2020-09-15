Haberler Ankara Haberler Ankara
15 Eyl 2020 - 19:59- Belediyeler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu Küresel Eylem Grubu 3. Toplantısına katılarak konuşma yaptı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu Küresel Eylem Grubu 3. Toplantısına katılarak konuşma yaptı.

15 Eyl 2020 - 19:59 AA Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Türk Kızılay, toz fırtınasının yaşandığı Polatlı'da tarım işçilerinin ihtiyaçlarını karşıladı mask
Türk Kızılay, toz fırtınasının yaşandığı Polatlı'da tarım işçilerinin ihtiyaçlarını karşıladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Polatlı için su kesintisi uyarısı mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Polatlı için su kesintisi uyarısı
Halkbank - Luboteni mask
Halkbank - Luboteni
Anket 'Yakın gelecekte Yunanistan ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Milletvekili Paylaşmıştı... Bakan Koca'dan Ölüm Raporu Açıklaması mask
Milletvekili Paylaşmıştı... Bakan Koca'dan Ölüm Raporu Açıklaması
Son Dakika! Ankara'da ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı mask
Son Dakika! Ankara'da ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı
Bakan Koca'dan Korkutan Uyarı! mask
Bakan Koca'dan Korkutan Uyarı!
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Polatlı için su kesintisi uyarısı mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Polatlı için su kesintisi uyarısı
Son Dakika! MSB'den Flaş Açıklama! mask
Son Dakika! MSB'den Flaş Açıklama!
Bakanı Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı mask
Bakanı Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı

GALERİ

Milyonlarca Çocuğa Sevindirici Haber! O Vekil Farkedip Harekete Geçti! Yazı Gönderdi... mask
Milyonlarca Çocuğa Sevindirici Haber! O Vekil Farkedip Harekete Geçti! Yazı Gönderdi...
Ankara'da Akrabası Olanlar Dikkat! Koronavirüste Şok Eden Gerçek, Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor! mask
Ankara'da Akrabası Olanlar Dikkat! Koronavirüste Şok Eden Gerçek, Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor!
Pınar Gültekin'in otopsi raporu çıktı! Kan donduran ayrıntı! mask
Pınar Gültekin'in otopsi raporu çıktı! Kan donduran ayrıntı!
Köse’den Taşdelen’e taziye ziyareti - Ankara mask
Köse’den Taşdelen’e taziye ziyareti - Ankara
Müge Anlı'da Aleyna Çakır'la İlgili Flaş İddia! Hamile Miydi? Çocuğunu Düşürdü Mü? İşte Tüm Detaylar... mask
Müge Anlı'da Aleyna Çakır'la İlgili Flaş İddia! Hamile Miydi? Çocuğunu Düşürdü Mü? İşte Tüm Detaylar...
Başkan Şimşek harekete geçti! Gölbaşı’nın halı sahaları onarılıyor - Ankara mask
Başkan Şimşek harekete geçti! Gölbaşı’nın halı sahaları onarılıyor - Ankara
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL