Haberler Ankara Haberler Ankara
15 Eyl 2020 - 20:39- Siyaset G: 15 Eyl 2020 - 20:41

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın başına İbrahim Munir atandı

Mahmud İzzet'in tutuklanmasından iki hafta sonra onun yerine vekaleten İhvan Rehberlik Konseyi Başkanlığı'na atanan İbrahim Munir, uzun yıllardır Londra'da yaşıyor İhvan'ı Mısır dışından yönetecek ilk isim olarak kayda geçen Munir, yumuşak mizaçlı, çatışma ile tartışmalara meyilli olmaması ile biliniyor İhvan kadrolarını bir arada tutma ve safları birleştirme çağrısında bulunan Munir, asla uzlaşmayacaklarını belirttiği Sisi'nin Cumhurbaşkanlığını reddeden bir çizgiyi savunuyor
mask

Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanlığı’na vekaleten atanan ve Londra'da ikamet eden İbrahim Munir, kurulduğu 1928 yılından bu yana teşkilatın işlerini Mısır dışından yöneten ilk kişi oldu.

İhvan Sözcüsü Talat Fehmi, bugün yaptığı açıklamada, vekaleten İhvan Rehberlik Konseyi Başkanlığını yürüten Mahmud İzzet'in iki hafta önce tutuklanmasının ardından bu makama atanan yeni kişinin İbrahim Munir olarak belirlendiğini duyurdu.

Fehmi, "Her merhalenin özellikleri ve şartlarına, cemaatin tüzüğü, örfü ve teamüllerine göre İbrahim Munir şimdi Murşid Yardımcısı ve teşkilatın yönetiminden sorumlu birinci şahıs olmuştur." ifadelerini kullandı.

Fehmi açıklamasında, Mısır dışında olmanın Rehberlik Konseyi Başkanlığı’na vekalet etmeye engel bir kural bulunduğu yönündeki iddiaları da yalanladı.

İhvan'ın iç tüzüğüne göre rehber görevini yürüten kişi, İhvan'dan sorumlu birincil yetkili olarak kabul ediliyor. Rehber, İhvan'ın tüm bölümlerini denetliyor, yönetiyor, uygulamalardan sorumlu olanları teftiş ediyor.

- Uzun yıllardır Londra'da yaşıyor

İhvan'ı vekaleten de olsa yurt dışından yönetecek ilk isim olarak kayda geçen İbrahim Munir, uzun süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşıyor.

1935 yılında doğan Munir, 1952'de Kahire Üniversitesini bitirdi. İhvan'ın Rehberlik Ofisi Üyesi olan Münir, teşkilatın uluslararası yapılanmasının sekreterliğini yürütüyor ve Avrupa'daki İhvan Sözcüsü olarak görev yapıyordu.

Munir 1955 yılında 5 yıl hapse mahkum edildikten sonra 1965 yılında tekrardan tutuklanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi 2012'de Munir ve diğerleri için af çıkardı.

Munir geçen ay yaptığı açıklamada, "Teşkilat hala iyi durumda ve kapısı dönmek isteyenlere açıktır." ifadelerini kullanmış, yurt dışında yaşayan teşkilat mensupları arasında çözümü için çaba sarfedilen bazı sorunlar olduğunu kabul ederek "Biz melekler topluluğu değiliz." demişti.

Göreve geldikten sonraki ilk açıklamasında Munir, İhvan kadrolarını bir arada tutma ve safları birleştirme çağrısında bulundu.

- Sisi'nin Cumhurbaşkanlığını reddediyor

Ayrıca, sakin bir kişilik olan Munir, iyi bir dinleyici ve çatışma ile tartışmalara meyilli olmaması ile de biliniyor.

Munir, 2013'ten beri yıllardır süren kısıtlamalar ve güvenlik soruşturmalardan sonra İhvan'ın barışa olan bağlılığını savunan ve bakış açısını anlatan uluslararası sahnedeki en büyük dayanaklarından biriydi.

Bu bağlamda iki yıl önce İngiliz Avam Kamarası'nda İhvan'ın fikirleri konusunda düzenlenen bir sempozyumda Münir, kendisine sorular bir çok soruya cevap vermişti.

Birçok konuşmasında ne olursa olsun İhvan'ın Abdulfettah es-Sisi ile anlaşma yapmayacağını vurgulayan Münir, İhvan'ın tüm liderleri gibi Sisi'nin cumhurbaşkanlığını tanımayı reddediyor.

15 Eyl 2020 - 20:39 AA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
CHP MYK: "Hükümeti, haklı davalarımızda taviz vermemeye çağırıyoruz" mask
CHP MYK: "Hükümeti, haklı davalarımızda taviz vermemeye çağırıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde Önemli Açıklamalar - Ankara mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde Önemli Açıklamalar - Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Macron kendini bilmez açıklamalarına devam ededursun...'' mask
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Macron kendini bilmez açıklamalarına devam ededursun...''
Şentop: "Hiç kimse ergenlik sorunlarını uluslararası ilişkiler alanına taşımasın" mask
Şentop: "Hiç kimse ergenlik sorunlarını uluslararası ilişkiler alanına taşımasın"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan Macron'a tepki mask
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan Macron'a tepki
Dışişleri Bakanlığı: "Ülkemizle ilgili alınan kararları tümüyle reddediyoruz" mask
Dışişleri Bakanlığı: "Ülkemizle ilgili alınan kararları tümüyle reddediyoruz"
Anket 'Yakın gelecekte Yunanistan ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Milletvekili Paylaşmıştı... Bakan Koca'dan Ölüm Raporu Açıklaması mask
Milletvekili Paylaşmıştı... Bakan Koca'dan Ölüm Raporu Açıklaması
Son Dakika! Ankara'da ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı mask
Son Dakika! Ankara'da ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı
Bakan Koca'dan Korkutan Uyarı! mask
Bakan Koca'dan Korkutan Uyarı!
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Polatlı için su kesintisi uyarısı mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Polatlı için su kesintisi uyarısı
Son Dakika! MSB'den Flaş Açıklama! mask
Son Dakika! MSB'den Flaş Açıklama!
Bakanı Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı mask
Bakanı Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı

GALERİ

Ankara Pavyonlarına Şok Eden Haber! Garsonundan Sazcısına, Müşterisinden Danşçısına.... Artık Yapılamayacak! mask
Ankara Pavyonlarına Şok Eden Haber! Garsonundan Sazcısına, Müşterisinden Danşçısına.... Artık Yapılamayacak!
Milyonlarca Çocuğa Sevindirici Haber! O Vekil Farkedip Harekete Geçti! Yazı Gönderdi... mask
Milyonlarca Çocuğa Sevindirici Haber! O Vekil Farkedip Harekete Geçti! Yazı Gönderdi...
Ankara'da Akrabası Olanlar Dikkat! Koronavirüste Şok Eden Gerçek, Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor! mask
Ankara'da Akrabası Olanlar Dikkat! Koronavirüste Şok Eden Gerçek, Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor!
Pınar Gültekin'in otopsi raporu çıktı! Kan donduran ayrıntı! mask
Pınar Gültekin'in otopsi raporu çıktı! Kan donduran ayrıntı!
Köse’den Taşdelen’e taziye ziyareti - Ankara mask
Köse’den Taşdelen’e taziye ziyareti - Ankara
Müge Anlı'da Aleyna Çakır'la İlgili Flaş İddia! Hamile Miydi? Çocuğunu Düşürdü Mü? İşte Tüm Detaylar... mask
Müge Anlı'da Aleyna Çakır'la İlgili Flaş İddia! Hamile Miydi? Çocuğunu Düşürdü Mü? İşte Tüm Detaylar...
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL