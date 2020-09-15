Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın başına İbrahim Munir atandı

Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanlığı’na vekaleten atanan ve Londra'da ikamet eden İbrahim Munir, kurulduğu 1928 yılından bu yana teşkilatın işlerini Mısır dışından yöneten ilk kişi oldu.

İhvan Sözcüsü Talat Fehmi, bugün yaptığı açıklamada, vekaleten İhvan Rehberlik Konseyi Başkanlığını yürüten Mahmud İzzet'in iki hafta önce tutuklanmasının ardından bu makama atanan yeni kişinin İbrahim Munir olarak belirlendiğini duyurdu.

Fehmi, "Her merhalenin özellikleri ve şartlarına, cemaatin tüzüğü, örfü ve teamüllerine göre İbrahim Munir şimdi Murşid Yardımcısı ve teşkilatın yönetiminden sorumlu birinci şahıs olmuştur." ifadelerini kullandı.

Fehmi açıklamasında, Mısır dışında olmanın Rehberlik Konseyi Başkanlığı’na vekalet etmeye engel bir kural bulunduğu yönündeki iddiaları da yalanladı.

İhvan'ın iç tüzüğüne göre rehber görevini yürüten kişi, İhvan'dan sorumlu birincil yetkili olarak kabul ediliyor. Rehber, İhvan'ın tüm bölümlerini denetliyor, yönetiyor, uygulamalardan sorumlu olanları teftiş ediyor.

- Uzun yıllardır Londra'da yaşıyor

İhvan'ı vekaleten de olsa yurt dışından yönetecek ilk isim olarak kayda geçen İbrahim Munir, uzun süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşıyor.

1935 yılında doğan Munir, 1952'de Kahire Üniversitesini bitirdi. İhvan'ın Rehberlik Ofisi Üyesi olan Münir, teşkilatın uluslararası yapılanmasının sekreterliğini yürütüyor ve Avrupa'daki İhvan Sözcüsü olarak görev yapıyordu.

Munir 1955 yılında 5 yıl hapse mahkum edildikten sonra 1965 yılında tekrardan tutuklanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi 2012'de Munir ve diğerleri için af çıkardı.

Munir geçen ay yaptığı açıklamada, "Teşkilat hala iyi durumda ve kapısı dönmek isteyenlere açıktır." ifadelerini kullanmış, yurt dışında yaşayan teşkilat mensupları arasında çözümü için çaba sarfedilen bazı sorunlar olduğunu kabul ederek "Biz melekler topluluğu değiliz." demişti.

Göreve geldikten sonraki ilk açıklamasında Munir, İhvan kadrolarını bir arada tutma ve safları birleştirme çağrısında bulundu.

- Sisi'nin Cumhurbaşkanlığını reddediyor

Ayrıca, sakin bir kişilik olan Munir, iyi bir dinleyici ve çatışma ile tartışmalara meyilli olmaması ile de biliniyor.

Munir, 2013'ten beri yıllardır süren kısıtlamalar ve güvenlik soruşturmalardan sonra İhvan'ın barışa olan bağlılığını savunan ve bakış açısını anlatan uluslararası sahnedeki en büyük dayanaklarından biriydi.

Bu bağlamda iki yıl önce İngiliz Avam Kamarası'nda İhvan'ın fikirleri konusunda düzenlenen bir sempozyumda Münir, kendisine sorular bir çok soruya cevap vermişti.

Birçok konuşmasında ne olursa olsun İhvan'ın Abdulfettah es-Sisi ile anlaşma yapmayacağını vurgulayan Münir, İhvan'ın tüm liderleri gibi Sisi'nin cumhurbaşkanlığını tanımayı reddediyor.