Sırrı Sakık'a verilen ceza belli oldu: 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi

Eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, "terör örgütüne yardım" ve "propaganda" suçlarından 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Sakık ve avukatı katılmadı.
Eski Ağrı Belediye Başkanı Sakık'a 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, Sırrı Sakık'ın çeşitli suçlardan cezalandırılmasını talep etti. Ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sakık'a "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 8 ay, "terör örgütüne yardım etme" suçundan da 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.