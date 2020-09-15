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15 Eyl 2020 - 22:05- Asayiş G: 15 Eyl 2020 - 22:06

Sırrı Sakık'a verilen ceza belli oldu: 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi

Eski Ağrı Belediye Başkanı Sakık'a 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Sırrı Sakık'a "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 8 ay, "terör örgütüne yardım etme" suçundan da 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi.
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Eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, "terör örgütüne yardım" ve "propaganda" suçlarından 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Sakık ve avukatı katılmadı.

Eski Ağrı Belediye Başkanı Sakık'a 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, Sırrı Sakık'ın çeşitli suçlardan cezalandırılmasını talep etti. Ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sakık'a "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 8 ay, "terör örgütüne yardım etme" suçundan da 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

15 Eyl 2020 - 22:05 AA Ankara- Asayiş

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