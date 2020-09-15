Haberler Ankara Haberler Ankara
15 Eyl 2020 - 23:32- Dünya G: 15 Eyl 2020 - 23:33

Filistin Yönetiminden Tepki: Beyaz Saray'da yaşananlar bölgede barışı sağlamayacak

Filistin yönetimi ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde imzalanan İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmasına ilişkin "Beyaz Saray'da yaşananlar bölgede barışı sağlamayacak." açıklamasında bulundu.
mask

Filistin yönetimi ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde imzalanan İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ( BAE) ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmasına ilişkin "Beyaz Saray'da yaşananlar bölgede barışı sağlamayacak." açıklamasında bulundu.

Filistin Devlet Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Beyaz Saray'da düzenlenen imza törenine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"ABD ve İsrail işgal otoritesi, Filistin halkının 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve sürekli bir devlet kurma hakkını tanımadığı ve Filistin'deki mülteci sorunu 194 sayılı karar uyarınca çözülmediği sürece Beyaz Saray'da yaşananlar bölgede barışı sağlamayacak. Kimseye Filistin halkı ve Filistin halkının tek meşru temsilcisi olan Filistin Kurtuluş Örgütü adına konuşma yetkisi vermedik ve vermeyeceğiz."

Açıklamada "Asıl sorun İsrail işgal yönetimiyle anlaşmaları imzalayan ülkeler arasında değil, işgal altında acı çeken Filistin halkı arasındadır." ifadelerine yer verilirken, şunlar kaydedildi:

"İşgal sona ermeden ve Filistin halkı uluslararası meşru kararlarda öngörülen tüm haklarını elde etmeden, bu anlaşma bölgede hiç kimse için barış, güvenlik ve istikrar sağlamayacak. Filistin halkını ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nü pas geçme girişimlerinin sorumluluğunu ABD ile İsrail işgal devletinin taşıyacağı tehlikeli yansımaları olacaktır."

15 Eyl 2020 - 23:32 AA Ankara- Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Trump, 2017'de Esed'e suikast emri vermek istediğini açıkladı mask
Trump, 2017'de Esed'e suikast emri vermek istediğini açıkladı
Dünya genelinde 366 gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti mask
Dünya genelinde 366 gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Biri bebek 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırıya ilişkin davada karar çıktı! mask
Biri bebek 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırıya ilişkin davada karar çıktı!
Askerin düğününe bombalı saldırı: 4 ölü mask
Askerin düğününe bombalı saldırı: 4 ölü
Teröristler kalp hastası sivili işkenceyle öldürdü! mask
Teröristler kalp hastası sivili işkenceyle öldürdü!
Okulda Evli Öğretmen Sapkınlığı! Erkek Öğrencisine Tecavüz Etti, Milyonlar Bu Olayı Konuşuyor! mask
Okulda Evli Öğretmen Sapkınlığı! Erkek Öğrencisine Tecavüz Etti, Milyonlar Bu Olayı Konuşuyor!
Anket 'Yakın gelecekte Yunanistan ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son Dakika! Ankara'da ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı mask
Son Dakika! Ankara'da ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı
Milletvekili Paylaşmıştı... Bakan Koca'dan Ölüm Raporu Açıklaması mask
Milletvekili Paylaşmıştı... Bakan Koca'dan Ölüm Raporu Açıklaması
Bakan Koca'dan Korkutan Uyarı! mask
Bakan Koca'dan Korkutan Uyarı!
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Polatlı için su kesintisi uyarısı mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Polatlı için su kesintisi uyarısı
Son Dakika! MSB'den Flaş Açıklama! mask
Son Dakika! MSB'den Flaş Açıklama!
Bakanı Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı mask
Bakanı Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı

GALERİ

Sahilde 351 caretta caretta ölüsü bulundu mask
Sahilde 351 caretta caretta ölüsü bulundu
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde 15 Eylül 2020'de yaşananlar mask
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde 15 Eylül 2020'de yaşananlar
DSÖ'den Son Dakika Açıklaması! Okullar Açılacak mı? Çocuklar Risk Grubunda mı? mask
DSÖ'den Son Dakika Açıklaması! Okullar Açılacak mı? Çocuklar Risk Grubunda mı?
Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları - Foto Galeri mask
Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları - Foto Galeri
Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri havalandı - Video Haber mask
Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri havalandı - Video Haber
Sosyal Medya Süleyman Soylu ile Çalkalanıyor! Ankara ve 80 Şehirden Sevgi Seli... mask
Sosyal Medya Süleyman Soylu ile Çalkalanıyor! Ankara ve 80 Şehirden Sevgi Seli...
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL