Başkentte kapkaç yapan iki şüpheli tutuklandı

Yenimahalle ilçesinde sokakta yürüyen bir kadının para ve cep telefonu bulunan çantasını kapkaç yöntemiyle çalan iki şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'nde sokakta yürüyen E.H'nin arkasından plakası belirlenemeyen bir otomobil ile yaklaşan şüpheliler, kadının omzundaki çantayı kapkaç yöntemiyle aldı.
Çantasını geri almak için otomobilin arkasından bir süre koşan kadın, yetişemeyince durumu polise bildirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri U.D ve F.Ö'yü içinde 2 bin 500 lira ve cep telefonu bulunan çanta ile kısa sürede yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Bu arada, kapkaç anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.