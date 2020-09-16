Tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 899 TL olan OPPO Enco W51 model kulaklıklar, Doğal Beyaz ve Işıltılı Mavi renk seçenekleri ile sunuluyor.
16 Eyl 2020 - 13:27- Teknoloji Güncelleme: 16 Eyl 2020 - 14:39
OPPO Enco W51 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte OPPO Enco W51 Fiyatı
OPPO'nun aktif gürültü engelleme özelliğine sahip ilk kablosuz kulaklık modeli Enco W51, Türkiye pazarında tüketiciyle buluştu. OPPO açıklamasına göre, Enco W51, profesyonel ses kalitesi, düşük gecikme oranı ve kablosuz şarj edebilme özellikleriyle öne çıkıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.