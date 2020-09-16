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16 Eyl 2020 - 13:27- Teknoloji G: 16 Eyl 2020 - 14:39

OPPO Enco W51 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte OPPO Enco W51 Fiyatı

OPPO'nun aktif gürültü engelleme özelliğine sahip ilk kablosuz kulaklık modeli Enco W51, Türkiye pazarında tüketiciyle buluştu. OPPO açıklamasına göre, Enco W51, profesyonel ses kalitesi, düşük gecikme oranı ve kablosuz şarj edebilme özellikleriyle öne çıkıyor.
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Tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 899 TL olan OPPO Enco W51 model kulaklıklar, Doğal Beyaz ve Işıltılı Mavi renk seçenekleri ile sunuluyor.

16 Eyl 2020 - 13:27 AA İstanbul- Teknoloji

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