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16 Eyl 2020 - 16:02- Siyaset G: 16 Eyl 2020 - 16:03

TBMM Başkanı Şentop, İsmailov ile telefonda görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddinjon İsmailov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddinjon İsmailov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsmailov, görüşmede Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesinde sarf ettiği çabalardan dolayı Şentop’a teşekkür etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının etkilerinin de ele alındığı görüşmede İsmailov, Türkiye’nin bu süreçte gerçekleştirdiği tıbbi yardımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İsmailov, TBMM Başkanı Şentop’u Özbekistan’a davet etti.

Şentop da salgın nedeniyle karşılıklı ziyaretlerin oldukça zorlaştığını ancak salgın şartlarını dikkate alarak, bazı ziyaretlerin başlatıldığını belirtti.

Özbekistan ile de görüşmelerin yüz yüze başlatılabileceğini ifade eden Şentop, İsmailov'u Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını söyledi.

Şentop ayrıca çok taraflı uluslararası platformlarda Özbekistan ile iş birliğini önemsediklerini vurguladı.
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16 Eyl 2020 - 16:02 AA - Siyaset

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