Mescid-i Aksa’nın Kovid-19 nedeniyle kapatılması kararı iptal edildi

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) vaka sayısının artışı nedeniyle 3 haftalığına ibadete kapatılması kararını iptal etti.
Kudüs İslami Vakıflar Konseyinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konseyin, İsrail polisinin fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermeyi sürdürmesi nedeniyle daha önce aldığı kararı iptal ettiğini belirtti.
Yetkili, İsrail polisinin kararı karşısında şaşkınlık duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"İsrail polisinin bu kararına doğrusu şaşırdık. Daha önce aldığımız kapatma kararına uyan polis bu kez uymayı reddetti. Dolayısıyla biz de Mescid-i Aksa’yı Müslümanların ibadetine açık bırakacağız.”
Yetkili, İsrail polisinin fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskınlarını sürdürmesine izin vermesine karşılık söz konusu kapatma kararından vazgeçildiğini vurguladı.
Kudüs İslami Vakıflar Konseyi Üyesi Hatem Abdulkadir gün içinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Konsey, yeniden tırmanışa geçen Kovid-19 salgını nedeniyle Harem-i Şerif’in 3 haftalığına ibadete ve ziyarete kapatılması kararı aldı." demişti.
Kovid-19 nedeniyle ilk olarak 17 Mart’ta kapalı alanları, 22 Mart’ta da tamamen ibadete kapatılan Mescid-i Aksa, salgının düşüşe geçmesiyle beraber 30 Mayıs’ta yeniden ibadete açılmıştı.
- Filistin ile İsrail’de ikinci dalga
Kovid-19 salgınında ilk dalganın nisan ayında yaşandığı Filistin'de, ikinci dalga daha sert geçiyor. İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 500'ü geçti.
Salgında ikinci dalganın etkili olduğu Filistin'de mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 42 bin 862'ye ulaştı.
Öte yandan vakalardaki sert yükseliş nedeniyle İsrail'de 18 Eylül'den itibaren 3 haftalık karantina uygulanmasına karar verilmişti.
Karar kapsamında, halkın 500 metreden fazla evlerinden uzaklaşması yasaklanırken, marketler, eczaneler ve fırınlar dışındaki işletmelerin yanı sıra okulların kapalı kalacağı açıklandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.