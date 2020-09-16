16 Eyl 2020 - 16:46- Ekonomi

DEİK Enerji İş Konseyi Toplantısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, DEİK Enerji İş Konseyi Toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Dönmez burada bir konuşma yaptı.