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16 Eyl 2020 - 20:02- Spor

Ziraat Bankkart - Halkbank

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Ziraat Bankkart ile Halkbank Başkent Voleybol Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Halkbank takımından Alexander Berger rakipleriyle mücadele etti.
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Ziraat Bankkart ile Halkbank Başkent Voleybol Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Halkbank takımından Alexander Berger rakipleriyle mücadele etti.

16 Eyl 2020 - 20:02 AA Ankara- Spor

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