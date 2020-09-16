16 Eyl 2020 - 20:02- Spor

Ziraat Bankkart - Halkbank

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Ziraat Bankkart ile Halkbank Başkent Voleybol Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Halkbank takımından Alexander Berger rakipleriyle mücadele etti.