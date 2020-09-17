Haberler Ankara Haberler Ankara
17 Eyl 2020 - 14:41- Teknoloji G: 17 Eyl 2020 - 14:42

OPPO 16'ncı Yılını Kutluyor

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, akıllı telefon üreticisinden akıllı cihaz yenilikçisine dönüşen OPPO, şirketin teknolojik yenilikleri ve büyümesinde bir dönüm noktası olarak bugün 16'ncı yılını kutluyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

İstanbul – Kuruluşundan bugüne pek çok ilke ve yeniliğe imza atan OPPO, bu yıl 5G, yapay zeka, görüntü kalitesi ve VOOC hızlı şarj kategorilerinde bir dizi atılım gerçekleştirdi. Ağustos ayında görüntü kalitesi standardını yeni bir seviyeye taşıyan yeni nesil hibrit yakınlaştırma teknolojisini piyasaya süren OPPO, buna ek olarak, 125W hızlı şarjı tanıtarak bu alandaki endüstri lideri konumunu pekiştirdi.

OPPO ayrıca Birleşik Krallık'taki ilk 5G bağımsız ağlarını başarıyla kurdu ve Avrupa'nın ilk 5G SA ağ dilimleme hizmetlerini sağladı. Şu anda OPPO, dünya çapında 5G'nin büyük ölçekli ticarileştirilmesini hızlandırmaya devam eden 50'den fazla küresel operatörle çalışıyor.

Bununla birlikte OPPO, CVPR 2020'de 'Yapay Zeka' kategorisinde iki adet birincilik ödülü kazandı ve en yeni yapay zeka teknolojilerini keşfetmek için Akıllı Algılama ve Etkileşim Departmanı'nı kurdu.

OPPO Kurucusu ve CEO'su Tony Chen, yıldönümlerine yönelik şu değerlendirmelerde bulundu: “Teknoloji sadece hayatımızı geliştirmekle kalmamalı, aynı zamanda dünyayı ve insanlığı birbirine yaklaştırmalıdır. OPPO'nun yolculuğuna başladığındaki ilk inanç ve bağlılık budur. Uzun vadede OPPO, dünyanın her yerindeki tüketicilere daha iyi bir teknolojik deneyim getirmeye devam edecek ve bir ekosistem oluşturacaktır. Son 16 yıldaki desteği ve bağlılığı ile bu şirketin başarısını mümkün kılan müşteriler, ortaklar ve çalışanlar olarak yolculuğumuz boyunca OPPO'ya katılanlara teşekkür ediyorum.”

Yenilik Odaklı Şirket

Entegre bir teknoloji firması olmayı hedefleyen OPPO, farklı bağlamlarda kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak için her geçen gün kendini geliştiriyor. Akıllı Mobil Cihazlar İş Birimi'nin kurulmasıyla birlikte kulaklıklar, akıllı saatler ve 5G teknolojileri dahil olmak üzere çeşitli akıllı ürünleri piyasaya süren OPPO, akıllı telefon pazarına ek olarak yeni bir akıllı ekosistem yaratmaya çalışıyor.

Donanım, yazılım ve internet hizmetlerinde temel teknolojiler geliştirerek tüketici odaklı bir marka olan OPPO, işletim sistemi arayüzü ColorOS'un en son sürümünde, engelsiz işlevleri optimize ederek görme, işitme ve fiziksel engelli kullanıcıları destekliyor. Şu anda, ColorOS'un aylık aktif kullanıcıları dünya çapında 370 milyona ulaşmış durumda.

Teknolojiyi daha erişilebilir ve kişisel hale getirmek için yıllardır temel değerini koruyan OPPO, gelecekte küresel kullanıcılara daha fazla insan merkezli tasarım ve ürün sunmak için önde gelen ağ operatörleri ve perakendecilerle birlikte küresel tedarik zinciri ortaklarıyla yakın ve güçlü iş birlikleri paylaşmayı umuyor.

17 Eyl 2020 - 14:41 - Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
OPPO Enco W51 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte OPPO Enco W51 Fiyatı mask
OPPO Enco W51 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte OPPO Enco W51 Fiyatı
Kovid-19 aşısında siber tehdit mask
Kovid-19 aşısında siber tehdit
TikTok ABD operasyonları Microsoft'a satmayacağını Açıkladı mask
TikTok ABD operasyonları Microsoft'a satmayacağını Açıkladı
Bugüne kadar tespit edilen en yetenekli kripto para hırsızı mask
Bugüne kadar tespit edilen en yetenekli kripto para hırsızı
2022’de iş gücünün yüzde 42’si mobil olacak mask
2022’de iş gücünün yüzde 42’si mobil olacak
Uzaktan eğitim sürecinde dikkat edilmesi gereken 8 nokta! mask
Uzaktan eğitim sürecinde dikkat edilmesi gereken 8 nokta!
Anket 'Yakın gelecekte Yunanistan ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
18 Eylül'den itibaren yasak geliyor! Cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı mask
18 Eylül'den itibaren yasak geliyor! Cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı
Son Dakika! Ankara'da ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı mask
Son Dakika! Ankara'da ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı
Eşi tarafından kızının gözleri önünde benzin dökülerek yakılmıştı! Sanığın savunması kan dondurdu mask
Eşi tarafından kızının gözleri önünde benzin dökülerek yakılmıştı! Sanığın savunması kan dondurdu
İki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi mask
İki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi
İki gök taşı Dünya'nın yakınından geçti mask
İki gök taşı Dünya'nın yakınından geçti
Belediye Başkanı hakkında Yok artık dedirten Suç Duyurusu! "Uyuşturucu, zorla birlikte olma ve tehdit..." mask
Belediye Başkanı hakkında Yok artık dedirten Suç Duyurusu! "Uyuşturucu, zorla birlikte olma ve tehdit..."

GALERİ

Halil Sezai ifade vermek için adliyeye geldi - Video Haber mask
Halil Sezai ifade vermek için adliyeye geldi - Video Haber
Demet Akalın Kendine Hayran Bıraktı! Estetiksiz Halini Görenler Ekrana Yapıştı... Güzelliği Dillere Destan... mask
Demet Akalın Kendine Hayran Bıraktı! Estetiksiz Halini Görenler Ekrana Yapıştı... Güzelliği Dillere Destan...
Masterchef Mehmet Şef Delirdi! İzleyenler Denemek İstedi, Az Kalsın Parmaklar Gidiyordu! "Ne yapıyorsun Mehmet Şef?" mask
Masterchef Mehmet Şef Delirdi! İzleyenler Denemek İstedi, Az Kalsın Parmaklar Gidiyordu! "Ne yapıyorsun Mehmet Şef?"
Koronavirüs Akıllı Bileklik Nedir? Kırmızı ve Mavi Bileklik Ne Anlama Geliyor? mask
Koronavirüs Akıllı Bileklik Nedir? Kırmızı ve Mavi Bileklik Ne Anlama Geliyor?
Ankara'dan Koronavirüse Dair Umutlandıran Açıklama! Profesör Aşı Çalışmalarına Dair Son Bilgiyi Verdi mask
Ankara'dan Koronavirüse Dair Umutlandıran Açıklama! Profesör Aşı Çalışmalarına Dair Son Bilgiyi Verdi
Rusya’da gönüllülere "Sputnik V" Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı mask
Rusya’da gönüllülere "Sputnik V" Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL