MEB'den minik öğrencilere "temassız oyunlar" kitabı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen koşullarını daha kolay bir şekilde içselleştirerek, yeni normale eğlenceli bir şekilde uyum sağlayabilmeleri için "Temassız Oyunlar Kitabı" hazırladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Yenimahalle Çiğdemtepe'deki Şehit Aytaç Usta İlkokulu'nun bahçesinde temassız oyunların provasını yapan öğretmenlere eşlik etti.

21 Eylül Pazartesi gününden itibaren başlayacak yüz yüze eğitimde, tüm okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileriyle buluşacak temassız oyunlara ilişkin bilgi veren Bakan Selçuk, Bakanlığın, çocukların okula ve yeni normale uyum süreçlerini keyifli hale getirmek adına "Temassız Oyunlar Kitabı" hazırladığını ve kitapların 21 Eylül itibarıyla tüm okullarda uygulanmak üzere öğretmenlere ulaştırıldığını ifade etti.

Bakan Ziya Selçuk, kitabı tasarlarken okulların açılacağı ilk günü hayal ettiklerini, ilk günün çocuklar için ne kadar önemli olduğunu bildiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Amacımız, çocukların sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşamlarındaki en önemli dönemlerden biri olan ilkokula başlamalarını sağlamaktı. Bunun için oyunun gücünden yararlandık ama yaşadığımız sürece uygun 'Temassız Oyunlar'dan. Çocukların hem eğleneceği hem de okul yaşamına, arkadaşlarına ve öğretmenine uyum sağlayacağı eğlence dolu oyunlar."

Kitapta yer alan ve hiçbir fiziksel temas içermeyen toplam 60 oyunun her birinin çocuklarda "tanışma, iletişim, dikkat, hareket ve iş birliği"nin gelişmesine yardımcı olacağını vurgulayan Bakan Selçuk, oyunların, çocukların okul ortamında ve yaşamlarında "maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen" kurallarını içselleştirmelerine yardımcı olacağını, her türlü kaygı ve endişeden sıyrılarak okul hayatına uyum sağlamalarını da destekleyeceğini bildirdi.

Selçuk, şunları kaydetti:

"Biz öğretmenlerin şöyle bir kuralı vardır; öğrenciye öğreteceğin her şeyi önce kendin yaşa, kendin dene. O yüzden de burada meslektaşlarımızla beraber temassız oyunlar nasıl oynanıyor, hangileri ne şekilde düzenlenebilir, hangisinden başlanabilir? İşte bunların provasını yapıyoruz. Önce oyunlarımızı tasarladık, sonra çocuklarla uyguladık ve çocukların tebessümlerini ve mutlu anlarını oyunların arasına sakladık. Daha önceden uygulanmış ve çocukların çok keyif aldığı birbirinden farklı oyunları şimdi öğretmenlerimize sunuyoruz. İnanıyoruz ki öğretmenlerimiz, bu oyunlarla öğrencilerine unutamayacakları anlar yaşatacaklar ve böylece bu kitap sayesinde çocuklarımız okullarına hem sağlıklı hem de mutlu bir şekilde başlayacaklar. Öğretmenlerimizin desteğiyle bu süreci başarılı bir şekilde yürüteceğimizden şüphem yok."

"Temassız Oyunlar Kitabı" sayesinde bu oyunların Türkiye standartlarının oluşturularak müfredatla uyumlu hale getirildiğini belirten Bakan Selçuk, çalışmada büyük emeği geçen Prof. Dr. Tolga Erdoğan'a çocuklar ve öğretmenler adına teşekkür etti.

- Ortak materyal kullanımına ihtiyaç duyulmayacak

Hem sınıfta hem de açık alanlarda oynanabilecek şekilde tasarlanan oyunlar, öğrenciler arasında yeterli sosyal mesafe sağlanarak ortak materyal kullanımına ihtiyaç duyulmayacak şekilde hazırlandı.

Kitapta yer alan oyunların tamamına çocuklarla birlikte oynanarak son şekli verilirken, oyun içeriklerinde çocukların farklı gelişim alanlarındaki becerilerine hitap etmesi amaçlandı.