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17 Eyl 2020 - 16:18- Spor G: 17 Eyl 2020 - 16:19

Yeni Mamak Gençlik Spor Kulübü, şampiyon tekvandocuları kadrosuna kattı

Başkent ekibi, milli tekvandocular Rukiye Yıldırım ve Zeliha Ağrıs'ı bünyesine dahil etti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Yeni Mamak Gençlik Spor Kulübü, milli tekvandocular Rukiye Yıldırım ve Zeliha Ağrıs'ı kadrosuna kattı.

Başkent ekibi, Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek Avrupa şampiyonu, dünya üçüncüsü Rukiye Yıldırım ile 2017'de dünya şamiyonluğu sevinci yaşayan Zeliha Ağrıs'ı transfer etti.

Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda düzenlenen imza törenine milli sporcuların yanı sıra Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Yeni Mamak Gençlik Spor Kulübü Başkanı Ercan Kınacı ve Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin katıldı.

Köse, yaptığı konuşmada, Mamak'ın sporun merkezi olacağı iddiasıyla yola çıktıklarını belirterek, "Çünkü Mamak’ta genç nüfusumuz çok. Gençlerimiz çok, umudumuz çok. Geleceğe güvenle bakıyoruz. Bedeni sağlıklı olan çocuklarımızın zihinlerinin de sağlıklı olacağına inanıyoruz. Onun için ilk günden beri spora olan desteğimiz sürüyor." diye konuştu.

12 spor branşında gençlere hizmet verdiklerini dile getiren Köse, "Lisansı yetişmeyenlerle beraber 829 sporcumuz var. Bu sayıyı önümüzdeki dönem 1400 seviyesine çıkarmayı planlıyoruz. Bugün de şampiyon sporcularımızı transfer ederek, hem şehrimize hem de ülkemize başarı hikayeleri yazdırmayı umut ediyoruz. 'Şampiyonlar Mamak'tan çıkar, şampiyonlar Mamak'ta yetişir' diyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçedeki spor tesisleriyle ilgili bilgiler veren Köse, şunları kaydetti:

"Gençlik bizim umut kaynağımızdır. Gençlerimizi iyi yetiştireceğiz. Bu anlamda birçok ilke imza atmaktayız. Özellikle spor okullarımız çok daha önemli bir anlam ifade ediyor. Amacımız birçok gencimizi sporla tanıştırmak. Hayata sporla pozitif anlamda bakan bir gençlik istiyoruz. Mamak’ta sporu tüm tabana yayma gayretindeyiz. Mamak Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı gençlerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz."

Milli sporculardan Rukiye Yıldırım ise tekvandoya Mamak'ta başladığını belirterek, "Tokyo Olimpiyatları'nda yarışacağım. Gelecek yıl yapılacak olimpiyatlara gitmeden tekrar Mamak Belediyesi'ne gelmek beni çok mutlu etti. Sizlere elimden geldiği kadar güzel madalyalar getirmeye çalışacağım." şeklinde konuştu.

Zeliha Ağrıs da Mamak Beledisi bünyesine katıldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "İnşallah daha güzel başarılar elde edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

17 Eyl 2020 - 16:18 AA Ankara- Spor

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