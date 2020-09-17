Ankaraspor'da başkent derbisi hazırlıkları

Ankaraspor, TFF 1. Lig'in 2. haftasında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Ali Güneş yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Mavi-beyazlılar günün tek çalışmasına ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçen oyuncular, saha kenarında sprint çalışması yaptı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale maç ve ardından duran top organizasyonlarıyla son buldu.
Çalışmalara hafif adale ağrısı bulunan Eric Ayuk ile kaleci Bayram Kılıç katılmadı. Ayuk ve Bayram, takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.
Ankara Keçiörengücü ile Ankaraspor arasındaki karşılaşma, 20 Eylül Pazar günü Aktepe Stadı'nda oynanacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.