Haberler Ankara Haberler Ankara
17 Eyl 2020 - 16:33- Eğitim G: 17 Eyl 2020 - 16:34

YÖK'ten üniversitelere "eş değer program" uyarısı

Üniversitelere gönderilen yazıda, akademik personel alım ilanlarında veya lisansüstü programlara başvuru koşullarında, sadece isimdaş fakültelerin mezunlarıyla sınırlı koşul konulmamasını, diğer fakültelerdeki eş değer programlardan mezun olanların başvurularının da dikkate alınması istendi

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) üniversitelere gönderilen yazıda, akademik personel alım ilanlarında veya lisansüstü programlara başvuru koşullarında, sadece isimdaş fakültelerin mezunlarıyla sınırlı koşul konulmaması, diğer fakültelerdeki eş değer programlardan mezun olanların başvurularının da dikkate alınması istendi.

YÖK'ten, üniversitelere lisansüstü programlara ilişkin yazı gönderildi.

Yazıda, yükseköğretim sisteminde ziraat ve doğa bilimleri fakülteleri, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, ilahiyat ve İslami ilimler fakülteleri, dil ve tarih-coğrafya, edebiyat, insan ve toplum bilimleri fakülteleri gibi farklı adlar taşısalar da bünyelerinde aynı isimde programlar yürüten çeşitli fakültelerin bulunduğu anlatıldı.

Farklı adlardaki bu fakültelerin bünyesinde yürütülen ve isimleri aynı olan programların eş değerliğe sahip olup mezunları aynı unvanları kullandığına işaret edilen yazıda, "Söz gelimi bir iktisat programının siyasal bilgiler fakültesinde yürütülmesi ile iktisadi ve idari bilimler fakültesinde veya iktisat fakültesinde yürütülmesinin, programların eş değerliğini ve mezunlarının eş değer statülerini engellemeyeceği tabiidir. Aynı şekilde ilahiyat fakülteleri ile İslami ilimler fakültelerindeki programlar da eş değer olup mezunlarının unvanları ve kazanımları arasında hiçbir fark yoktur." değerlendirmesi yapıldı.

Yazıda, şunlar kaydedildi:

"Bu tür fakültelerin bazılarında akademik kadro ilan koşullarında veya üniversitenin ilgili enstitüsünün lisansüstü programlara başvuru koşullarında alanın sadece isimdaş fakültelerin mezunlarıyla sınırlandırıldığı, diğer fakültelerdeki eşdeğer programlardan mezun olanların başvurularının önünün kesilmeye çalışıldığı üzülerek müşahede edilmektedir. Gençlerimizin anayasal hakkı olan fırsat eşitliğinden yararlanmalarını engelleyici nitelikteki bu tür uygulamalar hakkında Kurulumuza herhangi bir şikayetin ulaşması halinde, bu tür kararları alan ve/veya uygulamaya koyan ve uygulanmasına müsaade edenler hakkında gerekli işlemin tesis edilmesinde tereddüt gösterilmeyecektir."

YÖK'ün yazısında, fırsat eşitliğini engelleyen bu tür keyfi uygulamalara imkan tanınmaması istendi.
# EĞİTİM HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
MEB'den minik öğrencilere "temassız oyunlar" kitabı mask
MEB'den minik öğrencilere "temassız oyunlar" kitabı
2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak! mask
2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak!
Özel Eğitimle İlgili Yüz Yüze Eğitim Detayları Netleşti! Öğrenciler ve Veliler Dikkat, Bunlara Uyulması Gerekiyor! mask
Özel Eğitimle İlgili Yüz Yüze Eğitim Detayları Netleşti! Öğrenciler ve Veliler Dikkat, Bunlara Uyulması Gerekiyor!
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! mask
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!
2020-KPSS soruları ve cevapları yayınlandı! mask
2020-KPSS soruları ve cevapları yayınlandı!
KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu başladı mask
KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu başladı
KPSS 2020 Tercih Sorgulama Nasıl Yapılır? 2020 KPSS Tercih Sorgulama Ekranı mask
KPSS 2020 Tercih Sorgulama Nasıl Yapılır? 2020 KPSS Tercih Sorgulama Ekranı
2020 Bursluluk Sınavı Taban Puanları! 2020 Bursluluk 5,6,7,8,9,10,11. Sınıf Boş Kontenjanlar Listesi mask
2020 Bursluluk Sınavı Taban Puanları! 2020 Bursluluk 5,6,7,8,9,10,11. Sınıf Boş Kontenjanlar Listesi
YÖK-GELECEK PROJESİ'nin ikinci aşamasına geçildi mask
YÖK-GELECEK PROJESİ'nin ikinci aşamasına geçildi
2020 KPSS Alan Sınavları Ne Zaman? 2020 KPSS Sınav Takvimi mask
2020 KPSS Alan Sınavları Ne Zaman? 2020 KPSS Sınav Takvimi

17 Eyl 2020 - 16:33 AA Ankara- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak! mask
2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak!
Özel Eğitimle İlgili Yüz Yüze Eğitim Detayları Netleşti! Öğrenciler ve Veliler Dikkat, Bunlara Uyulması Gerekiyor! mask
Özel Eğitimle İlgili Yüz Yüze Eğitim Detayları Netleşti! Öğrenciler ve Veliler Dikkat, Bunlara Uyulması Gerekiyor!
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! mask
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!
Hayırsever müdür avukat kızının ilk maaşıyla 11 okula ateş ölçer aldı mask
Hayırsever müdür avukat kızının ilk maaşıyla 11 okula ateş ölçer aldı
E-Devlet üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kayıt olabilecek mask
E-Devlet üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kayıt olabilecek
2020-KPSS soruları ve cevapları yayınlandı! mask
2020-KPSS soruları ve cevapları yayınlandı!
Anket 'Yakın gelecekte Yunanistan ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
18 Eylül'den itibaren yasak geliyor! Cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı mask
18 Eylül'den itibaren yasak geliyor! Cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı
Son Dakika! Ankara'da ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı mask
Son Dakika! Ankara'da ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı
Eşi tarafından kızının gözleri önünde benzin dökülerek yakılmıştı! Sanığın savunması kan dondurdu mask
Eşi tarafından kızının gözleri önünde benzin dökülerek yakılmıştı! Sanığın savunması kan dondurdu
İki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi mask
İki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi
İki gök taşı Dünya'nın yakınından geçti mask
İki gök taşı Dünya'nın yakınından geçti
Belediye Başkanı hakkında Yok artık dedirten Suç Duyurusu! "Uyuşturucu, zorla birlikte olma ve tehdit..." mask
Belediye Başkanı hakkında Yok artık dedirten Suç Duyurusu! "Uyuşturucu, zorla birlikte olma ve tehdit..."

GALERİ

Ankaraspor, tam sahada maç yaptı mask
Ankaraspor, tam sahada maç yaptı
Bülent Ersoy Hayranlarına Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı, Neler Oluyor? mask
Bülent Ersoy Hayranlarına Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı, Neler Oluyor?
Halil Sezai ifade vermek için adliyeye geldi - Video Haber mask
Halil Sezai ifade vermek için adliyeye geldi - Video Haber
Demet Akalın Kendine Hayran Bıraktı! Estetiksiz Halini Görenler Ekrana Yapıştı... Güzelliği Dillere Destan... mask
Demet Akalın Kendine Hayran Bıraktı! Estetiksiz Halini Görenler Ekrana Yapıştı... Güzelliği Dillere Destan...
Masterchef Mehmet Şef Delirdi! Gözü Kapalı Şov Yaptı! "Ne yapıyorsun Mehmet Şef?" mask
Masterchef Mehmet Şef Delirdi! Gözü Kapalı Şov Yaptı! "Ne yapıyorsun Mehmet Şef?"
Koronavirüs Akıllı Bileklik Nedir? Kırmızı ve Mavi Bileklik Ne Anlama Geliyor? mask
Koronavirüs Akıllı Bileklik Nedir? Kırmızı ve Mavi Bileklik Ne Anlama Geliyor?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL